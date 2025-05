Radni KO Mateusz Gieryga i Stanisław Kaup po wtorkowej sesji rady miasta pojechali do komisariatu Szczecin Niebuszewo i złożyli dwa zawiadomienia o popełnieniu przestępstw : groźby karalnej i naruszenia nietykalności cielesnej. Jako sprawców wskazali "zwolenników" Prawa i Sprawiedliwości , którzy z radnymi i trzema posłami tej partii przyszli do sali sesyjnej Rady Miasta.

Do incydentów doszło po tym, jak radni PiS próbowali po raz drugi wprowadzić do porządku obrad uchwałę RM, która wyrażała sprzeciw wobec utworzenia centrum integracji cudzoziemców . Zgromadzeni na sesji mieszkańcy mieli transparenty z hasłami np. "Stop POdmianie etnicznej Szczecina", "Tak dla Polski. Stop dla imigrantów". Wznosili okrzyki, buczeli.

Poinformował, że kiedy zaczął nagrywać zajście, został uderzony przez jednego ze zwolenników PiS . - Wytrącił mi z ręki telefon, uderzając moją dłoń pięścią. A następnie gdy ten telefon podnosiłem druga osoba, kobieta, wypowiadała do mnie różne obraźliwe słowa i zaczęła szarpać moją rękę - opisywał Kaup. - Było to naruszenie nietykalności mojej jako radnego, osoby sprawującej mandat, wykonującej swoje obowiązki - dodał.

Zaznaczył, że kiedy dochodziło do kolejnych scysji słownych, radni PiS "włączyli się do uspokajania nerwowych osób", swoim sympatyków.

Zwrócił uwagę, że na sesję RM przyszli posłowie PiS: Zbigniew Bogucki, Artur Szałabawka i Dariusz Matecki. - To była jawna ustawka spowodowana przez Prawo i Sprawiedliwość po to, żeby zakłócić obrady naszego parlamentu miejskiego - ocenił Gieryga. Radny KO dodał, że radny PiS Marcin Pawlicki nazwał go "pajacem" i "elgiebetusem".

- Radni podchodzili na bliski dystans, nie zachowując odległości, swobody tych ludzi. I jeszcze do tego były niewybredne słowa, zaczepki "po co tu przyszliście", więc mieszkańcy odpowiedzieli. Nie było wyzwisk, wulgaryzmów - zapewnił Romianowski. - W mojej ocenie radny Kaup był prowokatorem tej akcji, po to, by złożyć zawiadomienie na policję cztery dni przed wyborami i brylować w mediach - ocenił.