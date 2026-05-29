W skrócie Dwa łosie pojawiły się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, co spowodowało czasowe zamknięcie nekropolii.

Służby rozpoczęły akcję odławiania zwierząt i ograniczono dostępność wejść oraz wjazdu na teren cmentarza.

Jedno ze zwierząt nadal przebywa na cmentarzu, podczas gdy drugie mogło już opuścić teren.

Zwierzęta zostały zauważone w nocy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie - największym takim obiekcie w Polsce. "Nie wiadomo, jak dostały się na teren nekropolii" - napisano w komunikacie w mediach społecznościowych miasta.

Na miejsce skierowano służby, które podjęły się zabezpieczenia dwóch łosi. Zwierzęta - jak wynika z przekazywanych informacji - są bardzo spłoszone.

Łosie na cmentarzu w Szczecinie. Zaapelowano o niezbliżanie się

Władze Szczecina zaapelowały do mieszkańców, aby na czas odławiania łosi zrezygnować z wizyt na cmentarzu. Część wejść na teren obiektu została zablokowana.

"Wjazd samochodów został ograniczony wyłącznie do konduktów pogrzebowych. Zamknięte są również bramy od ul. Mieszka I. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do komunikatów służb" - napisano.

W kolejnym komunikacie przekazano, że jeden osobnik nadal znajduje się na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie, natomiast drugi mógł już się oddalić poza ogrodzenie.

Próba odłowienia łosi. Teren cmentarza jest trudny

Poszukiwania łosi prowadzi łowczy miejski Ryszard Czeraszkiewicz. Według zapowiedzi na miejsce mają przybyć również przedstawiciele Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, zajmujące się monitorowaniem i ochroną zwierząt.

- Ciężko było uwierzyć, że ten łoś pokonał tak wysokie ogrodzenie, ale faktycznie okazało się, że na cmentarzu jest łoś, a za pół godziny wyszło na to, że są dwa. I ta para trzymała się w takim ładnym krajobrazie doliny strumienia - skomentował w rozmowie z Polsat News.

Jak podało RMF FM, służby próbują zbliżyć się do łosi na odległość minimum 30 metrów, aby podać im środek nasenny. Później zwierzęta zostaną przewiezione do lasu w okolicach Mirosławca w powiecie wałeckim.





