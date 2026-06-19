Nadciąga znad Niemiec, celuje w polskie miasto. Nadchodzi załamanie pogody
Burzowa superkomórka zbliża się do Szczecina. W mieście można się spodziewać intensywnych ulew i porywistego wiatru, możliwe że dochodzącego w porywach nawet do 100 km/h. W Niemczech ta burza doprowadziła już do poważnych utrudnień. Nie kursują pociągi do kilku ważnych miast, w tym Hamburga. "Uważajcie na siebie jeśli znajdujecie się na trasie tej burzy" - ostrzegają specjaliści.
Od rana w piątek na zachodzie Polski obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z prognozowanymi burzami. Jedna z nich niedługo wejdzie do naszego kraju.
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Burza coraz bliżej. Celuje w Szczecin
"W stronę Szczecina zmierza silna burza superkomórkowa. Niesie ona nawalny opad deszczu, jest aktywna elektrycznie. Możliwe są także opady dużego gradu oraz silny wiatr" - informuje Sieć Obserwatorów Burz na Facebooku.
Te doniesienia potwierdza komunikat wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej:
"Nad region w ciągu najbliższej godziny wkroczy znad Niemiec dobrze zorganizowana komórka burzowa" - czytamy.
Burzy towarzyszy "duża ilość wyładowań", a także opady deszczu o natężeniu około 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru "mogące sięgać około 70 km/h", a także opady gradu.
Burza niesie ulewy i wichury. "Uważajcie na siebie"
"Groźna superkomórka powoli wkracza na teren Polski. Jest ona bardzo aktywna elektrycznie, niesie silne/nawalne opady deszczu, silny wiatr osiągający w porywach do 100 km/h" - czytamy w kolejnym wpisie Obserwatorów Burz.
Według nich tak porywisty wiatr może powodować "liczne szkody materialne". W obrębie tej burz może także spaść duży grad o średnicy przekraczającej 4 centymetry.
"Uważajcie na siebie jeśli znajdujecie się na trasie tej burzy!" - ostrzegają Obserwatorzy.
O tym, że "groźna superkomórka wkracza nad region Szczecina" donoszą z kolei Łowcy burz na Facebooku. Według nich ma ona wkroczyć nad okolice Trzcińska-Zdroju, Gryfina i Pyrzyc.
Komórka burzowa będzie się przemieszczać z zachodu na wschód, a później na południowy wschód - informują z kolei eksperci z IMGW.
Unieruchomione pociągi w Niemczech. Do Hamburga nie pojadą
Burza poczyniła już znaczne szkody za naszą zachodnią granicą. Po jej przejściu nie kursują składy na trasach Hamburg-Hanower oraz Hamburg-Brema - informuje portal t-online.
Do awarii przyczyniły się uderzenia piorunów, które uszkodziły instalacje elektryczne. Na miejscu pracują służby techniczne, które starają się usunąć awarię. Ruch kolejowy ma być stopniowo przywracany.
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