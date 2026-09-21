Mieszkańcy otrzymali alerty, na miejscu wojsko. Mamy zdjęcia z akcji

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Saperzy przeprowadzili neutralizację odnalezionego w jednym z zachodniopomorskich lasów niewybuchu. Pobliscy mieszkańcy otrzymali alerty RCB z ostrzeżeniem. - To była lotnicza bomba odłamkowo-burząca SD 50, produkcji niemieckiej, z czasów II wojny światowej - wyjaśniła w rozmowie z Interią kpt. Iwona Misiarz z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie.

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Saperzy schodzą do krateru po wybuchu pocisku z II wojny światowej
Saperzy zdetonowali niemiecki pocisk SD 50 z czasów II wojny światowej5. Pułk Inżynieryjny w Szczeciniemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W zachodniopomorskim lesie znaleziono niewybuch, który został następnie unieszkodliwiony przez saperów, a mieszkańcy pobliskich miejscowości otrzymali odpowiednie alerty ostrzegawcze.
  • Detonacja niemieckiej bomby SD 50 z czasów II wojny światowej wymusiła zamknięcie odcinka autostrady A6 i wprowadzenie środków ostrożności dla okolicznych mieszkańców oraz podróżnych.
  • W przypadku natknięcia się na podejrzany przedmiot w lesie należy oznaczyć miejsce, oddalić się na bezpieczną odległość i poinformować służby pod numerem alarmowym 112 lub na najbliższym posterunku policji.
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W poniedziałek na poligonie w Drawsku Pomorskim przeprowadzono detonację pocisku odnalezionego przed weekendem w lesie w pobliżu węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej. Wcześniej mieszkańcy powiatów stargardzkiego, goleniowskiego i gryfińskiego otrzymali alerty z ostrzeżeniem.

"Komunikat: Dziś (21.09) od godz. 10:00 neutralizacja niewybuchu w okolicy ul. Szosa Stargardzka oraz A6 przy węźle Kijewo. Nie zbliżaj się do zagrożonego obszaru" - napisano w jego treści.

Odkopana bomba lub niewybuch leżący w ziemi, obok metalowa łopata oparta o znalezisko.
Pocisk odnaleziony w lesie w województwie zachodniopomorskim5. Pułk Inżynieryjny w Szczeciniemateriał zewnętrzny

Szczecin. Niewybuch "czekał" ok. 80 lat. Pocisk zdetonowany przez saperów

Na czas neutralizacji ważącego ok. 250 kg pocisku odcinek autostrady A6 Szczecin Podjuchy - Szczecin Dąbie został wyłączony z użytku. Mieszkańcy i podróżni zostali poproszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.

Duża, zardzewiała bomba częściowo zakopana w ziemi, obok której leży drewniany klocek i metalowy łom.
Odnaleziony pocisk tuż przed detonacją5. Pułk Inżynieryjny w Szczeciniemateriał zewnętrzny

Pocisk został zdetonowany przy pomocy podłożonej kostki trotylu. Na wybuch "czekał" ok. 80 lat.

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- To była lotnicza bomba odłamkowo-burząca SD 50, produkcji niemieckiej, z czasów II wojny światowej - przekazała nam kpt. Iwona Misiarz - oficer prasowa 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, którego saperzy przeprowadzali akcję detonacyjną.

Trzy duże, nieregularne kawałki połyskującego metalu spoczywające na otwartej dłoni, w tle fragment terenowej opony i trawa.
Odłamki pocisku odnalezione po wybuchu5. Pułk Inżynieryjny w Szczeciniemateriał zewnętrzny

W lasach wciąż napotykamy na wojenne pociski. Co należy robić w przypadku odnalezienia?

Pociski, które przetrwały czasy II wojny światowej, wciąż odkrywane są w polskich lasach, zwłaszcza w okresie letnio-jesiennym, gdy odwiedzających jest więcej.

- Czasami jest tak, że nasz patrol saperski wyjeżdża dwa razy w tygodniu, a czasami jest tak, że przez dwa tygodnie ma spokój, bo nikt niczego nie znalazł. Teraz zaczyna się sezon grzybowy, więc niewykluczone, że tych niewybuchów znajdzie się trochę więcej - nie ukrywa kpt. Misiarz.

Trzech żołnierzy w mundurach stoi w lesie obok wojskowego pojazdu terenowego z otwartą przestrzenią ładunkową, jeden z nich opiera się o łopatę wbity w ziemię.
Saperzy podczas działań w lesie5. Pułk Inżynieryjny w Szczeciniemateriał zewnętrzny

Co zatem robić, gdy natkniemy się na coś podejrzanego? Pod żadnym pozorem nie można dotykać ani przesuwać znaleziska. - Należy oznaczyć miejsce i oddalić się na bezpieczną odległość i oczywiście zawiadomić policję - zadzwonić pod numer alarmowy 112 albo na najbliższy posterunek policji. Oni wiedzą, co mają z tym zrobić - tłumaczy rzeczniczka 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie.

Żołnierz w mundurze polowym kopiący okop w lesie przy pomocy łopaty.
Saper podczas działań w lesie5. Pułk Inżynieryjny w Szczeciniemateriał zewnętrzny

- Mundurowi przyjadą na miejsce i zabezpieczą znalezisko. Zostanie ono wpisane w ogólnopolski system, dzięki czemu odpowiedni patrol saperski dostanie wezwanie do interwencji - dodaje.

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