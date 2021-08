Międzyzdroje: Akcja ratunkowa. Na plaży lądował śmigłowiec LPR

Jak przekazał portal Międzyzdroje112 w niedzielę po godzinie 9 na plaży w Międzyzdrojach miała miejsce akcja ratunkowa.



70-letni mężczyzna wszedł do wody, jednak nie był w stanie wyjść z niej o własnych siłach. Na pomoc ruszyło dwóch plażowiczów, którzy wyciągnęli go na brzeg.



Na miejscy pojawili się ratownicy WOPR i rozpoczęli resuscytację. Na plaży lądował też helikopter Lotniczego Pogotowania Ratunkowego. Akcję zabezpieczała policja i straż pożarna.



Niestety, mimo udzielonej pomocy, 70-latek zmarł.



To kolejny raz w tym roku, kiedy na plaży w Międzyzdrojach ląduje helikopter LPR. Działo się tak 27 lipca, gdy pod wodą zniknął 16-latek. Z pomocą ruszyli wtedy plażowicze, tworząc tzw. łańcuch życia. Nastolatka odnaleziono po około 30 minutach.



