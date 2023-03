Oficjalnie szczecińska policja odmawia ujawnienia jakichkolwiek szczegółów sprawy.

Według nieoficjalnych informacji jednak, już w środę udało się namierzyć i zatrzymać podejrzewanego o porwanie. To około 50-letni mężczyzna.

Z informacji Radia Zet wynika, że od czwartkowego rana trwają czynności w prokuraturze związane z mężczyzną. Zatrzymany miał nie być związany z porwaną dziewczynką.

Szczecin. Nowe fakty w sprawie porwania dziewięciolatki

Do porwania 9-latki ze Szczecina doszło we wtorek 14 marca po południu. Mężczyzna wciągnął siłą dziecko do samochodu i wywiózł je do lasu kilka kilometrów od szkoły.

Tam dziewczynce udało się uciec i zadzwoniła do ojca. Szczecińscy policjanci namierzyli jej telefon i odnaleźli dziecko. W środę wieczorem porywacz został zatrzymany.