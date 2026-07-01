W skrócie W Szczecinie wprowadzono nową nazwę ulicy Pokątna, inspirowaną światem Harrego Pottera.

Decyzja o nazwie wzbudziła sprzeciw części radnych, którzy wskazywali na niezgodność z zasadami języka polskiego oraz znaczenie słowa "pokątny".

Niektórzy fani serii sugerują, że ulica Pokątna może stać się miejscem atrakcyjnym dla miłośników Harrego Pottera, jednak inicjatorka nazwy wyklucza powiązania z dodatkowymi atrakcjami tematycznymi.

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Ulica Pokątna w książkach i filmie o Harrym Potterze to kultowe miejsce.

- Tętniące życiem centrum magicznego świata pełne sklepów, spotkań i wydarzeń, od którego dla wielu młodych czarodziejów zaczynała się każda nowa przygoda - opisuje w rozmowie z Interią Patrycja Kopeć, miłośniczka najpopularniejszych dzieł J.K. Rowling.

Na pomysł, aby jedną z ulic w Szczecinie nazwać "Pokątną" wpadli mieszkańcy.

- To nawiązanie do nazw ulic w okolicy: Magicznej i Dobrej Wróżki, ale także oczywiście do Harrego Pottera. Znamy te książki wraz z mężem z młodości i bardzo lubimy - wyjaśnia Interii Anna Rogozińska, inicjatorka i mieszkanka ulicy Pokątnej.

Rogozińska zgłosiła pomysł Radzie Osiedla Żydowce-Klucz, a ta szczecińskiej Radzie Miasta. W niej wniosek uzyskał większość, chociaż potrzebna była do tego dyskusja, a decyzja nie była jednogłośna. A w większości przypadków, gdy radni decydują o nowych nazwach ulic, robią to hurtem - bez dyskusji i bez głosów sprzeciwu.

Ulica Pokątna w Szczecinie. "To tak jakby była ulica Kradzieży albo Przekraczania Prędkości"

Ostatecznie kilku radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, kolejny wstrzymał się od głosu, a przeciwko zagłosował Marek Chabior z opozycyjnego w Radzie Miasta klubu Prawa i Sprawiedliwości.

- Dziwna nazwa. Nie mam żadnego stosunku do Harrego Pottera, ani pozytywnego ani negatywnego, ale nie jestem maszynką do głosowania i uważam, że nazwy ulic powinny być zgodne z zasadami języka polskiego - mówi Interii radny Chabior.

Chodzi o definicję słowa "pokątny". Według słownika języka polskiego PWN to "niezgodny z obowiązującymi przepisami" lub "zajmujący się nielegalnymi czynnościami". Podczas dyskusji w Radzie Miasta zwracał na to uwagę inny radny PiS, Marek Duklanowski.

- To równie dobrze możemy mieć w Szczecinie ulice Złodziejską, Kradzieży albo Przekraczania Prędkości. Rozumiem konotacje z jedną czy drugą książką, ale proszę o większą odpowiedzialność - grzmiał Duklanowski.

- Ale "pokątny" znaczy też nieoficjalny, tajemny, poufny, nieformalny. Kontekstów jest bardzo wiele. W książkach pani Rowling na ulicy Pokątnej nie ma nic niezgodnego z prawem, a jest tajemniczość i bajkowość - odpowiadał Łukasz Tyszler, radny Koalicji Obywatelskiej.

Ostatecznie Duklanowski nie wziął udziału w głosowaniu, Tyszler był za. Jedynym, który głosował przeciwko, był Marek Chabior. Uchwała uzyskała większość, a Pokątna będzie adresem w prawobrzeżnej części Szczecina.

- Zwracam uwagę na zasady języka polskiego. Jeśli mieszkańcy stwierdzili, że chcieli koniecznie uhonorować Harrego Pottera, to mogli zaproponować np. nazwę Czarnoksiężników albo Zakątną. Wtedy byłoby poprawnie - mówi radny Interii.

Fani Harrego Pottera zjadą do Szczecina zobaczyć Pokątną?

- To bardzo ciekawy pomysł - mówi o Pokątnej w Szczecinie miłośniczka Harry'ego Pottera, Patrycja Kopeć. Uważa, że to "nie tylko ukłon w stronę fanów serii, ale też sposób na nadanie miejscu dodatkowej tożsamości".

- Ta ulica znajdzie się tuż przy Puszczy Bukowej, a krajobraz pełen starych drzew i leśnych ścieżek może kojarzyć się z atmosferą Zakazanego Lasu, który wielu fanów pamięta z książek i filmów - mówi Interii Kopeć.

Jej zdaniem wielu fanów może przyjechać do Szczecina tylko po to, aby zobaczyć ulicę i zrobić sobie zdjęcie. Ona sama opowiada, że do Londynu pojechała, aby odnaleźć miejsca znane z filmów o czarodzieju.

- Sama z pewnością odwiedziłabym ulicę Pokątną, gdyby znajdowała się w innym mieście. Fani Harry'ego Pottera potrafią podróżować setki, a nawet tysiące kilometrów, aby zobaczyć miejsca związane z ukochaną serią. Sama często wyszukuję miejsca, które przypominają mi kadry z filmów - opowiada.

Jej zdaniem już teraz w Szczecinie są miejsca mogące kojarzyć się z dziełem J.K Rowling. To restauracja z motywami Harry'ego Pottera oraz wnętrza Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Inicjatorka nadania nazwy "Pokątnej" ulicy w Szczecinie studzi jednak nadzieje na to, że stolica Pomorza Zachodniego stanie się mekką dla miłośników serii. - Nie planujemy na tej ulicy nic więcej, co miałoby coś wspólnego z Harrym Potterem - mówi Interii Anna Rogozińska.

Tobiasz Madejski





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