Do nietypowego "spotkania" doszło w środę w Zachodniopomorskiem. Leśniczy z Nadleśnictwa Toczno otrzymał telefon o dużym ptaku znalezionym przy drodze.

Gdy dotarł na miejsce, odkrył, że to bielik. Schwytano go i przetransportowano do gabinetu weterynaryjnego, gdzie przeszedł szereg badań.

Obecnie dochodzi on do siebie pod okiem specjalistów. Gdy tylko odzyska pełnię sił, zostanie wypuszczony na wolność.

Bielik - największy ptak drapieżny w Polsce

Bieliki, które formalnie nie są orłami, a należą do rodziny jastrzębiowatych , są największymi ptakami drapieżnymi w Polsce. Jedzą głównie ryby, ale polują także na inne - chore lub osłabione - zwierzęta. W ten sposób pełnią funkcje sanitarne w środowisku.



Są chronione - obecnie ściśle - od 1952 r. Jeszcze kilkanaście lat temu było im blisko do gatunku zagrożonego.

To właśnie ten ptak uznawany jest za pierwowzór Orła Białego z godła Polski.