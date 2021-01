Koszalin: Pięciolatek wypadł z okna na trzecim piętrze

5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania znajdującego się na trzecim piętrze kamienicy przy ul. Młyńskiej w Koszalinie. W stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.

Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 10. Jak poinformowała oficer prasowa koszalińskiej policji kom. Monika Kosiec, 5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania znajdującego się na trzecim piętrze kamienicy przy ul. Młyńskiej w Koszalinie. - Dziecko w stanie ciężkim zostało przewiezione do szpitala. Matka w chwili zdarzenia była trzeźwa - powiedziała kom. Kosiec.

Na miejscu wypadku pracuje policja, jest prokurator.