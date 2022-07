- W tej chwili trwa przeszukanie dna oraz pobliskich trzcinowisk. Wezwano też grupę nurkową, która ma sprawdzić dno jeziora w celu wykluczenia przebywania tam drugiej osoby - powiedział mł. kpt. Piotr Lewandowski z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myśliborzu. Po kilku godzinach poszukiwania zakończono.

- Służby otrzymały informację, że mężczyzna, którego poszukiwano jest w domu - poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Myśliborzu.

Jak dodał "wyłowiona osoba to mężczyzna w średnim wieku". - Wszystkie ślady wskazują, że byli to wędkarze - przekazał.

Reklama

Służby otrzymały wezwanie po godz. 6, na miejscu działa straż pożarna, zadysponowano też Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

Uwaga nad wodą

Od 1 kwietnia do 21 lipca Komenda Główna Policji odnotowała 188 utonięć.

"Pamiętaj! Nigdy nie wchodź do wody po wypiciu alkoholu, pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, stosuj się do poleceń ratownika" - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Przypomina też inne zasady bezpieczeństwa nad wodą. "Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nie skacz do wody w nieznanych miejscach, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - podkreśla RCB.