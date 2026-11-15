W skrócie W lesie w Palczewicach koło Darłowa przypadkowy przechodzień natrafił na zwłoki, które z dużym prawdopodobieństwem należą do zaginionej pod koniec sierpnia Emilii Koprowskiej.

Mąż zaginionej 37-latki potwierdził na nagraniu śmierć żony, dziękując jednocześnie wszystkim grupom poszukiwawczym oraz biuru Krzysztofa Rutkowskiego za pomoc w odnalezieniu ciała.

Prokuratura przekazała, że według wstępnych ustaleń śmierć kobiety nastąpiła wskutek powieszenia, jednak dokładną przyczynę zgonu ma wyjaśnić zlecona sekcja zwłok.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W niedzielę w lesie w Palczewicach w okolicy Darłowa przypadkowy przechodzień natrafił na ciało kobiety. Zwłoki znajdowały się w stanie daleko posuniętego rozkładu. Z tego powodu nie była możliwa ich dokładna identyfikacja. Służby zakładały jednak, że mogły należeć do zaginionej pod koniec sierpnia Emilii Koprowskiej.

Tego samego dnia rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk przekazała, że "z dużym prawdopodobieństwem" ciało należało do zaginionej kobiety. W poszukiwania zaangażowane było biuro detektywistyczne, należące do Krzysztofa Rutkowskiego. Na facebookowym profilu jego żony pojawiło się nagranie, na którym głos zabrał mąż Emilii Koprowskiej.

Mąż zaginionej Emilii Koprowskiej zabrał głos

- Chciałem bardzo podziękować wszystkim grupom poszukiwawczym, zwłaszcza biuru Rutkowski i wszystkim, którzy uczestniczyli w poszukiwaniach. Dzisiaj znaleźliśmy zwłoki mojej żony. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za pomoc do ostatniego dnia - powiedział mężczyzna na wspomnianym nagraniu.

Według informacji przekazanych przez prokuraturę śmierć kobiety nastąpiła wskutek powieszenia się. Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, która pozwoli na wskazanie rzeczywistej przyczyny zgonu.

Prok. Ewa Dziadczyk podkreślała, że "jeżeli nikt się do tego nie przyczynił, to nie mamy przestępstwa". Zaznaczyła też, że jeżeli okaże się, że w śmierci brały udział osoby trzecie, służby będą ustalać, kto się do tego przyczynił.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Poszukiwania trwały miesiącami

Emilia Koprowska 30 sierpnia brała udział w festiwalu muzycznym w Darłowie. 37-latka miała się tam pokłócić z mężem, zapowiedzieć, że od niego odchodzi i udać się w nieznanym kierunku. Od tamtej pory nie kontaktowała się z bliskimi.

Mąż Koprowskiej był przesłuchany w sprawie. Po wspomnianej kłótni miał wybić szyby i przebić opony w samochodzie należącym do kobiety. Mężczyzna zgodził się dobrowolnie na badanie wariografem, by wykluczyć swój udział w sprawie. Nie było to jednak zlecone przez prokuraturę, która podkreśliła później, że nie może być to dowodem w sprawie.

Już po zaginięciu w Darłowie odnaleziono plecak należący do Emilii Koprowskiej. Na ciało natrafiono natomiast ok. 4 km od tamtego miejsca. Poszukiwania kobiety trwały miesiącami. W toku śledztwa pojawiały się różne hipotezy dotyczące tego, co się naprawdę stało. Podejrzewano m.in. porwanie i znęcanie się nad zaginioną, które doprowadziło do odebrania sobie przez nią życia.



