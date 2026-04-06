W skrócie Politycy Koalicji Obywatelskiej ze Stargardu potępili słowa Moniki Kirschenstein, dotyczące spalonego krzyża na Mokotowie i odcięli się od jej wypowiedzi.

Monika Kirschenstein była wcześniej zawieszona w Klubie Radnych KO, zrezygnowała z członkostwa w partii, a lokalni działacze wezwali ją do usunięcia wpisu i przeprosin.

Komentarz radnej spotkał się z ostrą reakcją polityków opozycji, m.in. z PiS i Konfederacji, oraz sędzi Krystyny Pawłowicz; poseł Grzegorz Płaczek poinformował o zgłoszeniu sprawy do prokuratury.

Była członkini KO Monika Kirschenstein stwierdziła w internetowym wpisie, że płonący, zabytkowy krzyż przed parafią św. Maksymiliana Kolbego na Mokotowie w Warszawie to "piękny widok".

Zachodniopomorscy działacze Koalicji Obywatelskiej opublikowali oświadczenie, w którym skrytykowali zachowanie swojej byłej współpracowniczki i przekazali, że stanowczo odcinają się od jej słów.

Była radna KO cieszyła się z płonącego krzyża. Partia reaguje

"Ten post to niedopuszczalna prowokacja i brak szacunku dla uczuć religijnych mieszkańców" - napisali politycy Koalicji Obywatelskiej.

Lokalni członkowie KO przypomnieli, że Monika Kirschenstein w sierpniu 2025 roku została zawieszona w Klubie Radnych Koalicji Obywatelskiej, a następnie całkowicie zrezygnowała z członkostwa. W następstwie tych zdarzeń polityczkę pozbawiono również członkostwa w partii.

"Jej działania nie odzwierciedlają wartości KO" - tłumaczyli miejscowi działacze. Wezwali oni Kirschenstein do usunięcia wpisu i przeprosin.

Pożar krzyża na warszawskim Mokotowie

Komentarz polityczki miał związek z incydentem, do którego doszło w piątkowy wieczór przed parafią św. Maksymiliana Kolbego na warszawskim Mokotowie.

Stojący przed kościołem krzyż, przed którym papież Jan Paweł II wygłosił homilię w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku, stanął w płomieniach.

- Prawdopodobnie doszło do samozapłonu przez stojące obok znicze - przekazał Interii mł. asp. Jakub Filipiak z Wydziału Komunikacji Komendy Stołecznej Policji, pytany o przyczynę pożaru.

W związku z pożarem komunikat wydało Centrum Prasowe Archidiecezji Warszawskiej. Przekazano w nim zapewnienie proboszcza parafii ks. kan. Andrzeja Krzesińskiego, że krzyż zostanie odbudowany.

Kontrowersyjna wypowiedź byłej członkini KO. Burza w sieci

Słowa radnej spotkały się z ostrym sprzeciwem polityków, działaczy i internautów. Byłą posłanka i sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz zamieściła na platformie X obszerny wpis, w którym wezwała katolików do "obrony Krzyża".

"Chodzicie do kościołów, macie w domach Krzyże na ścianach… Święciliście pokarmy pod Krzyżami... Dlaczego nie reagujecie na zachowanie pani Kirschenstein ze Stargardu, cieszącej się ze spalenia Krzyża!?" - pisała.

Z kolei poseł PiS Dariusz Matecki przypomniał, że stargardzka radna dwa tygodnie wcześniej zakłócała konferencję prasową Prawa i Sprawiedliwości, dotyczącą masowej migracji i centrów integracji cudzoziemców.

Nazwała płonący krzyż "pięknym widokiem". Sprawa trafi do prokuratury

Poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek również wyraził swoje oburzenie zachowaniem polityczki i poinformował, że złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

"W Polsce nie ma i nie będzie mojej zgody na publiczne szydzenie z wiary i symboli religijnych. Wolność słowa nie jest wolnością do pogardy" - oświadczył w mediach społecznościowych.

Jak dodał, państwo ma obowiązek reagować na publiczną eskalację nienawiści.

"Można mieć różne poglądy, można krytykować Kościół, można się spierać. Ale profanacja i szyderstwo z tego, co dla milionów Polaków jest święte, nie jest "odwagą" ani "wolnością" - jest zwykłą pogardą" - stwierdził poseł Konfederacji.

