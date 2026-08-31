Kłęby czarnego dymu zaniepokoiły mieszkańców. Nie żyje kobieta

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

Tragiczny poranek w Gdańsku. Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania na 10. piętrze bloku mieszkalnego - informuje straż pożarna. Mieszkańców zaniepokoiły gęste kłęby czarnego dymu, które rozprzestrzeniły się na klatkę schodową. Służby ustalają tożsamość ofiary.

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Wozy strażackie i rozciągnięte węże przy bloku mieszkalnym, strażacy pracujący na miejscu pożaru
Służby pracujące na miejscu zdarzeniaKM PSP Gdańskmateriały prasowe

W skrócie

  • Kłęby czarnego dymu zaniepokoiły mieszkańców bloku, w którym wybuchł pożar na 10. piętrze.
  • W wyniku pożaru w mieszkaniu odnaleziono częściowo zwęglone zwłoki kobiety i trwa ustalanie jej tożsamości.
  • Z budynku ewakuowano ok. 30 osób. Akcja strażaków została już zakończona.
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Jak podają strażacy, zgłoszenie o pożarze mieszkania, gęstych kłębach czarnego dymu i zadymienia na klatce schodowej wpłynęło około godziny piątej rano. Po przybyciu na miejsce służby zastały mocno rozwinięty pożar w mieszkaniu na najwyższym, 10. piętrze budynku.

"W trakcie prowadzonych działań wewnątrz mieszkania odnaleziono częściowo zwęglone zwłoki kobiety" - poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Trwa ustalanie tożsamości ofiary.

Gdańsk. Pożar bloku mieszkalnego. Nie żyje jedna osoba

Bryg. Jacek Jakóbczyk, rzecznik prasowy KM PSP w Gdańsku, przekazał w rozmowie z Interią, że z budynku ewakuowało się mniej więcej 30 osób - część jeszcze przed przybyciem służb, a pozostałym w bezpiecznym opuszczeniu budynku pomogli ratownicy.

Jedna z osób pozostała na balkonie i została ewakuowana przez strażaków przy pomocy kaptura ucieczkowego. Nikt nie wymagał hospitalizacji.

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Działania gaśnicze zostały już zakończone. Na miejscu pożaru pracują policjanci i prokurator. W akcji brało udział łącznie sześć zastępów straży pożarnej.

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