W skrócie Ośmiu amerykańskich żołnierzy zostało rannych w wyniku wypadku wojskowej ciężarówki niedaleko Drawska Pomorskiego.

W wypadku ucierpiało ośmiu z 24 żołnierzy jadących na pace pojazdu, przy czym jeden odmówił leczenia.

Według wstępnych ustaleń przyczyną zdarzenia była nieostrożność kierowcy.

Do wypadku wojskowej ciężarówki doszło w czwartek na drodze lokalnej między miejscowościami Studnica i Czertyń. Amerykańscy żołnierze jechali na poligon w Drawsku Pomorskim.

Drawsko Pomorskie. Wypadek wojskowej ciężarówki

Nieetatowy oficer prasowy szczecińskiego oddziału Żandarmerii Wojskowej mjr Tomasz Zygmunt przekazał Interii, że w pojeździe znajdowało się w sumie 24 Amerykanów.

W zdarzeniu ucierpiało ośmiu z tych, którzy jechali na pace pojazdu. - Pierwotnie czterech zadeklarowało i wymagało pomocy medycznej. Kiedy adrenalina i emocje opadły kolejnych czterech zgłaszało dolegliwości - relacjonował.

Stan jednego z żołnierzy jest ciężki, został przetransportowany śmigłowcem LRP do szpitala w Gryficach. Kolejnych sześciu trafiło do okolicznych szpitali powiatowych, ich stan jest stabilny. Jeden odmówił.

Wypadek wojskowej ciężarówki. Są wstępne ustalenia

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku była nieostrożność kierowcy, który na prostej drodze, przy dobrych warunkach atmosferycznych zahaczył o pobocze, w wyniku czego pojazd przewrócił się na bok.

Czynności procesowe na miejscu prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.





