Innowacyjny zabieg w Szczecinie. Pierwszy taki w Europie

29 października w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach doszło do przełomowej operacji - pierwszej takiej w Europie. Jak informuje "Głos Szczeciński", chirurdzy z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii wszczepili pacjentowi innowacyjny stent-graft u chorego z rozwarstwieniem aorty. Do tej pory system używany był tylko w Chinach.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Wojciech Strożyk REPORTER /East News

Szczecińska placówka została wybrana do tej operacji spośród wielu ośrodków w Europie. Lekarze z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zostali docenieni za doświadczenie w wewnątrznaczyniowym leczeniu łuku aorty.

Unikalność stent-graftu CASTOR, o którym mowa, "polega na dołączaniu do standardowego stent-graftu piersiowego, czyli rury zastępującej aortę, dodatkowego rękawka do zaopatrzenia tętnicy podobojczykowej. Dzięki temu nie trzeba wykonywać dodatkowych by-pasów na szyi, a cały zabieg wykonuje się całkowicie przezskórnie - tylko przez nakłucie naczyń na udzie i na ręce" - tłumaczy "Głos Szczeciński". Inną zaletą jest brak konieczności modyfikowania go pod pacjenta.

Operację przeprowadzili dr hab. n. med. Arkadiusz Kazimierczak, prof. hab. n. med. Piotr Gutowski i dr. n. med. Pawłem Rynio.

Pacjent, jak czytamy, czuje się dobrze.