Groźny incydent, niemowlak zamknięty w samochodzie. Interweniowała policja

W skrócie Do policji w Goleniowie wpłynęło zgłoszenie o dziecku zatrzaśniętym w samochodzie, do którego nie można było się dostać z powodu pozostawionych wewnątrz kluczyków.

Policjanci podjęli decyzję o wybiciu szyby, ponieważ czas oczekiwania na specjalistyczną pomoc przekraczał 40 minut, a warunki pogodowe stanowiły zagrożenie dla dziecka.

Dziecko zostało bezpiecznie wydobyte z pojazdu, nie odnosząc obrażeń, a funkcjonariusze przypomnieli o niebezpieczeństwie pozostawiania dzieci lub zwierząt w zamkniętych autach.

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Zgłoszenie dotyczące groźnego incydentu wpłynęło do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie we wtorek około godz. 8:30.

Jak relacjonuje sierż. Martyna Kowalska, dyżurny otrzymał wtedy telefon od roztrzęsionej kobiety, która poinformowała, że przypadkowo zatrzasnęła samochód, w którym znajdowało się jej niespełna roczne dziecko. Kluczyki do pojazdu pozostały wewnątrz auta, przez co otwarcie drzwi było niemożliwe.

Goleniów. Niespełna roczne dziecko w aucie, interweniowała policja

Dyżurny funkcjonariusz policji natychmiast skierował na miejsce zdarzenia patrol goleniowskiej drogówki. "Policjanci po przybyciu na miejsce podjęli próbę zorganizowania pomocy poprzez kontakt z firmami świadczącymi usługi awaryjnego otwierania pojazdów. Okazało się jednak, że czas oczekiwania na przyjazd specjalisty wynosi ponad 40 minut" - czytamy w relacji.

Dzień, w którym doszło do zdarzenia, był ciepły i słoneczny, przypadał w środku przechodzącej przez Polskę fali upałów sięgających nawet 40 st. C, wobec czego pozostawienie dziecka przez tak długi czas wewnątrz zamkniętego pojazdu mogło stanowić zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

"Policjanci błyskawicznie ocenili sytuację i kierując się troską o zdrowie dziecka, podjęli decyzję o wybiciu szyby w pojeździe. Dzięki szybkiej reakcji, zdecydowanym działaniom i opanowaniu policjantów niemowlę zostało bezpiecznie wyciągnięte z pojazdu i nie doznało żadnego uszczerbku na zdrowiu" - przekazano w komunikacie.

Funkcjonariusze przypominają, że nawet przy umiarkowanej temperaturze pozostawienie dziecka lub zwierzęcia w zamkniętym samochodzie może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu temperatury wewnątrz pojazdu. W tego typu sytuacjach nie należy zwlekać z wezwaniem na miejsce pomocy, dzwoniąc pod numer alarmowy.



