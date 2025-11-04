Fioletowy piasek nad Bałtykiem. Zjawisko przyciąga tłumy turystów

Agata Sucharska

Na odcinku około 500 metrów na wschód od Kanału Jamieńskiego w Mielnie pojawił się niezwykły widok. Piasek na plaży przybrał fioletowy odcień, który przyciąga turystów i spacerowiczów. Eksperci uspokajają, że zjawisko ma w pełni naturalne pochodzenie.

Plaża w Mielnie zabarwiła się na fioletowo
Plaża w Mielnie zabarwiła się na fioletowoPolsat News

W skrócie

  • Na plaży w Mielnie pojawił się pas fioletowego piasku, który wzbudził zainteresowanie turystów.
  • Unikalny kolor piasku spowodowany jest obecnością minerałów bogatych w żelazo, takich jak granaty i magnetyt.
  • Eksperci podkreślają, że zjawisko jest naturalne, ale może szybko zniknąć po kolejnym sztormie.
Na plaży w Mielnie powstał pas fioletowego piasku, który miejscami sięga kilku centymetrów grubości. Według szacunków ma on około 400-500 metrów długości.

Zdjęcia z niezwykłej plaży błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Internauci porównują Mielno do egzotycznych miejsc, jak Purple Sands Beach w Kalifornii czy Plum Island w USA.

Piaszczysta wydma porośnięta rzadkimi drzewami schodzi w kierunku brzegu spokojnego morza, w tle widoczny falochron oraz samotna osoba spacerująca wzdłuż linii wody.
Fioletowa plaża w MielniePiotr KowalaPAP

Geolodzy tłumaczą, że za niezwykłą barwę odpowiadają minerały bogate w żelazo, przede wszystkim granaty i magnetyt. To właśnie one, pod wpływem falowania morza i wiatru, tworzą na powierzchni piasku bordowo-fioletowe smugi.

Fioletowy piasek na plaży w Mielnie. Wkrótce może zniknąć

Naturalne pochodzenie zjawiska potwierdza także w rozmowie z "Gazetą Pomorską" Ewa Wieczorek, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie.

- Według naszej wiedzy jest to zjawisko związane z występowaniem w piasku minerałów należących do grupy krzemianów, a szczególnie obserwujemy to właśnie na wybrzeżu środkowym - przekazała.

Piaszczysty brzeg morza z widocznymi erozjami wydm oraz gałęziami powalonymi przez wiatr. W tle łagodna linia brzegu oraz spokojna woda, ślady na piasku wskazują na obecność spacerujących osób.
Filetowa plaża w MielniePiotr KowalaPAP

Chociaż filetowy piasek na plaży w Mielnie zyskał już status "nowej atrakcji" w regionie, to eksperci przestrzegają, że zjawisko może być krótkotrwałe - wystarczy jeden silniejszy sztorm, by morze przemieściło warstwę minerałów, przykrywając ją nowym, zwykłym piaskiem.

Zbliżenie na zieloną trawę rosnącą na piaszczystej plaży z widocznym w tle morzem oraz spokojnym, pochmurnym niebem.
Fioletowy piasek na plaży w MielniePiotr KowalaPAP

