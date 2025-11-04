W skrócie Na plaży w Mielnie pojawił się pas fioletowego piasku, który wzbudził zainteresowanie turystów.

Unikalny kolor piasku spowodowany jest obecnością minerałów bogatych w żelazo, takich jak granaty i magnetyt.

Eksperci podkreślają, że zjawisko jest naturalne, ale może szybko zniknąć po kolejnym sztormie.

Na plaży w Mielnie powstał pas fioletowego piasku, który miejscami sięga kilku centymetrów grubości. Według szacunków ma on około 400-500 metrów długości.

Zdjęcia z niezwykłej plaży błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Internauci porównują Mielno do egzotycznych miejsc, jak Purple Sands Beach w Kalifornii czy Plum Island w USA.

Fioletowa plaża w Mielnie Piotr Kowala PAP

Geolodzy tłumaczą, że za niezwykłą barwę odpowiadają minerały bogate w żelazo, przede wszystkim granaty i magnetyt. To właśnie one, pod wpływem falowania morza i wiatru, tworzą na powierzchni piasku bordowo-fioletowe smugi.

Fioletowy piasek na plaży w Mielnie. Wkrótce może zniknąć

Naturalne pochodzenie zjawiska potwierdza także w rozmowie z "Gazetą Pomorską" Ewa Wieczorek, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie.

- Według naszej wiedzy jest to zjawisko związane z występowaniem w piasku minerałów należących do grupy krzemianów, a szczególnie obserwujemy to właśnie na wybrzeżu środkowym - przekazała.

Filetowa plaża w Mielnie Piotr Kowala PAP

Chociaż filetowy piasek na plaży w Mielnie zyskał już status "nowej atrakcji" w regionie, to eksperci przestrzegają, że zjawisko może być krótkotrwałe - wystarczy jeden silniejszy sztorm, by morze przemieściło warstwę minerałów, przykrywając ją nowym, zwykłym piaskiem.

Fioletowy piasek na plaży w Mielnie Piotr Kowala PAP

