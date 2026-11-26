Ponad czterech turystów na jednego mieszkańca przypadło w tym sezonie w Kołobrzegu. Nigdzie indziej nad Bałtykiem liczba przyjezdnych w stosunku do populacji nie była tak duża.

Urzędnicy i przedsiębiorcy liczą pieniądze, ale zaznaczają: każdy kij ma dwa końce.

- Życie tu jest bardzo drogie - mówi nam jeden z mieszkańców.

Przyjezdni są jednak zachwyceni.

- Bałtyk to jedno z najpiękniejszych mórz. Tyle jodu, trochę wiatru. Coś pięknego - przekonuje starszy mężczyzna spotkany na plaży w Kołobrzegu.

- Dużo hoteli, dużo lokali, ładne widoki - dodaje kobieta spacerująca po molo. Turystów takich jak oni jest o wiele więcej.

W najnowszym badaniu specjaliści z Głównego Urzędu Statystycznego sprawdzili popularność nadbałtyckich gmin. Wygrał Kołobrzeg. W lipcu i sierpniu przedsiębiorcy z tego miasta udzielili ponad milion noclegów.

- Skorzystało z nich 185,5 tys. turystów. Oznacza to, że w czasie dwóch miesięcy wakacyjnych na 100 mieszkańców miasta przypadało średnio 428 turystów korzystających z bazy noclegowej - zauważa GUS w opracowaniu "Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2026 r.".

Podium raportu uzupełniły Gdańsk i Rewal. W pierwszej dziesiątce znalazły się także m.in. Władysławowo, Świnoujście i Międzyzdroje.

Kołobrzeg jednak dominuje, bo oprócz tego, że samo miasto wygrało, to jeszcze na siódmym miejscu znalazła się gmina wiejska Kołobrzeg, której miejscowości otaczają największe miasto powiatu. Tu noclegów było niemal 420 tysięcy.

W dodatku Kołobrzeg zanotował pięcioprocentowy wzrost liczby turystów w porównaniu z poprzednim letnim sezonem, podczas gdy niektóre kurorty - m.in. Ustronie Morskie i Dziwnów - gości straciły.

Turystów cztery razy więcej niż mieszkańców. "Drogo, ale jest więcej możliwości"

- Wyniki raportu odbieramy jako potwierdzenie atrakcyjności Kołobrzegu i jego silnej pozycji na rynku turystycznym - mówi Interii Michał Kujaczyński z Urzędu Miasta.

Dodaje, że "turystyka jest główną gałęzią lokalnej gospodarki".

- Udany sezon ma znaczenie dla wielu mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców - dodaje.

- Ale wpływa na koszt życia w mieście - komentuje jeden z mieszkańców spotkany przy kołobrzeskim molo.

- Kołobrzeg jest drogim miastem do życia. Ceny mamy, jakie mamy, ale przedsiębiorcy oczywiście korzystają. Sektor hotelarski i gastronomiczny jest bardzo rozwinięty - mówi kołobrzeżanin.

- Życie jest droższe niż w innych miastach o podobnej wielkości w Polsce, ale to za to jest więcej pracy i możliwości otworzenia czegoś swojego - odpowiada w rozmowie z Interią Piotr Pyra, mieszkaniec Kołobrzegu i przedsiębiorca.

Pyra prowadzi pączkarnię w turystycznej części Kołobrzegu. Gdy pytam go o raport GUS-u, mówi, że "kij ma dwa końce", ale "plusy przykrywają minusy".

- Turyści to główny motor napędowy rozwoju miasta. Nie żałują grosza i chętnie próbują nowych rzeczy, więc okazji na zarobek jest dużo. Jednak mieszkańcy pracujący na etatach mogą mieć inne zdanie na ten temat - mówi nam przedsiębiorca.

Drugi koniec kija. Turyści parkują gdzie chcą

Według jego relacji wielu mieszkańcom przeszkadza przede wszystkim chaos, który wprowadza masowa turystyka.

Do tego ceny usług, które rosną tuż przed sezonem, a po nim nie wracają do wcześniejszych stawek czy parkujący swoimi samochodami gdzie popadnie turyści.

- Na tym tle dochodzi do nieporozumień - opisuje Pyra, który w Kołobrzegu mieszka od wielu lat, ale jego auto jest na szczecińskich numerach rejestracyjnych.

- Turyści parkują na osiedlach, a mieszkańcy często reagują agresją. Sam tego doświadczyłem. Parkowałem pod swoją klatką, a znajdowałem kartki z groźbami albo rysy na aucie - wspomina w rozmowie z Interią.

Pomysł na turystów. Chcą ich przenieść z lata na inne pory roku

Władze Kołobrzegu przekonują, że turystyczny boom ich cieszy, ale przyznają, że starają się wydłużyć sezon poza lato i rozłożyć liczbę turystów także na inne miesiące.

Michał Kujaczyński mówi nam o "rozwijaniu oferty kulturalnej, uzdrowiskowej, rekreacyjnej i sportowej, która ma zachęcić do odwiedzin przez cały rok".

- Sukces turystyczny postrzegamy nie tylko przez pryzmat statystyk, ale przede wszystkim jako korzyści, które rozwój miasta przynosi mieszkańcom - mówi Interii Kujaczyński.

Dodaje, że "popularność miasta wiąże się z uwzględnieniem potrzeb zarówno mieszkańców, jak i gości".

- Ale brak turystów równa się brakowi pracy. Próbkę demo tego jak świat w Kołobrzegu wyglądałby bez turystów mieliśmy w czasie pandemii. Mam nadzieję, że już nigdy tak nie będzie - zauważa Piotr Pyra.

Tobiasz Madejski



