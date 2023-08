Dziecko przestało oddychać. Dramatyczna interwencja policjanta i kierowcy

Chłopiec zakrztusił się i nie oddychał. Wzorowa reakcja świadka i policjanta

Na filmie widać, jak policjant zauważa dramatyczną walkę o życie 2,5-latka i biegnie przez ulicę, by jak najszybciej przystąpić do akcji. Po dotarciu do chłopca bierze go na ręce, opiera jego ciało na udzie głową w dół i wykonuje uderzenia między łopatkami. Na szczęście po chwili dziecko znów zaczęło oddychać.