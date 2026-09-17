W skrócie Prokuratura Okręgowa w Koszalinie poinformowała, że Ryszard L. usłyszał zarzut zabójstwa dwóch osób ze szczególnym okrucieństwem i przyznał się do pozbawienia ich życia, ale zaprzeczył działaniu w ten sposób.

Ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny z ranami ciętymi i kłutymi znaleziono w mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego w Koszalinie po interwencji policji i strażaków.

Ryszard L. został zatrzymany, grozi mu kara od 15 lat więzienia do dożywocia, a prokuratura wystąpiła o jego areszt tymczasowy na trzy miesiące.

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- Mężczyźnie został przedstawiony zarzut zabójstwa dwóch osób ze szczególnym okrucieństwem. Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia, w których przyznał się do tego, że pozbawił te dwie osoby życia. Nie przyznał się, aby działał ze szczególnym okrucieństwem - powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk.

53-latek mówił, że osoby te "od kilku lat źle go traktowały i był przez nie szykanowany". Jak przekazała prokuratura, mówił o narastającej w nim złości i o tym, że w momencie pozbawiania ich życia już "nie wytrzymał".

Podwójne zabójstwo w Koszalinie. Ryszard L. usłyszał zarzut

Ryszard L. powiedział, że do zdarzenia doszło w niedzielę rano. Ciała dwóch osób z ranami ciętymi i kłutymi znaleziono w jednym z mieszkań przy ul. Wyspiańskiego we wtorek w nocy.

- Otrzymaliśmy informację, że członkowie rodziny nie mają kontaktu z bliskimi. Policjanci udali się pod wskazany adres i próbowali dostać się do mieszkania. Pukali, wołali, aby ktoś otworzył drzwi, ale nikt tego nie zrobił - przekazała w środę rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie st. asp. Izabela Sreberska.

Na miejsce wezwano strażaków, aby pomogli siłowo wejść do lokalu. Zanim straż pożarna podjęła te czynności, policjanci jeszcze raz pukali i wezwali do otwarcia drzwi. Wówczas otworzył je 53-letni mężczyzna, który na widok patrolu policji wpuścił ich do środka i wskazał miejsce, gdzie leżą dwa ciała.

Dwa ciała w mieszkaniu w Koszalinie. Prokuratura chce aresztu dla 53-latka.

W mieszkaniu policjanci znaleźli ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Oboje mieli rany cięte i kłute. Zatrzymano wówczas 53-letniego Ryszarda L. Był on spokrewniony z ofiarami.

- W trakcie tego zdarzenia podejrzany sam się niechcący okaleczył nożem - dodała prok. Dziadczyk.

Ryszardowi L. grozi od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Prokurator wystąpił do sądu o aresztowanie 53-latka na trzy miesiące. Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek.



