W skrócie W czwartek rano doszło do uszkodzenia gazociągu przy ul. Łącznej w Szczecinie, co wywołało zapłon gazu.

Straż pożarna ewakuowała 17 osób z pobliskiego budynku, nikt nie został ranny.

Po godz. 11.20 zamknięto dopływ gazu, a sytuację opanowano.

Do zdarzenia doszło w czwartek tuż przed godz. 9.30, podczas wykonywania prac ziemnych na ul. Łącznej w Szczecinie. Uszkodzona została rura z gazem, co doprowadziło do ulatniania, a w konsekwencji zapłonu gazu.

Przybyła na miejsce straż pożarna podjęła decyzję o ewakuacji 17 osób z pobliskiego budynku, które znalazły schronienie w podstawionym autobusie. Żadna z nich nie doznała obrażeń.

Szczecin. Uszkodzenie rurociągu. Na miejscu pojawił się ogień

- Służby przez cały czas pracują nad tym, by nie dopuścić do pożaru pobliskiego budynku, pogotowie gazowe usiłuje zakręcić dopływ gazu. Akcję utrudnia mróz - mówił na antenie Polsat News rzecznik prasowy zachodniopomorskiego KW PSP asp. Dariusz Schacht.

Po godz. 11.20 straż poinformowała o zamknięciu dopływu gazu. Sytuacja została opanowana.

Do akcji zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej i dwie grupy operacyjne. Ulice w obrębie miejsca zdarzenia zostały zamknięte i zabezpieczone przez policję, która dba o to, by nikt nie utrudniał pracy służb.

Dokładna przyczyna wycieku gazu nie jest na ten moment znana.

