Dramatyczna akcja służb. Ogień po wycieku gazu, doszło do ewakuacji

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

17 osób zostało ewakuowanych w czwartek rano z budynku przy ul. Łącznej w Szczecinie. Awaria doprowadziła tam do zapłonu ulatniającego się gazu. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej i inne służby. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Silny, jasny płomień wybuchający z ziemi obok budynku mieszkalnego, w pobliżu stoi strażak w pełnym umundurowaniu i sprzęcie, okolica zabezpieczona barierkami, mokra nawierzchnia sugeruje działania ratownicze lub zabezpieczające.
Szczecin. Zapłon gazu po uszkodzeniu rurociąguKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczeciniemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W czwartek rano doszło do uszkodzenia gazociągu przy ul. Łącznej w Szczecinie, co wywołało zapłon gazu.
  • Straż pożarna ewakuowała 17 osób z pobliskiego budynku, nikt nie został ranny.
  • Po godz. 11.20 zamknięto dopływ gazu, a sytuację opanowano.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w czwartek tuż przed godz. 9.30, podczas wykonywania prac ziemnych na ul. Łącznej w Szczecinie. Uszkodzona została rura z gazem, co doprowadziło do ulatniania, a w konsekwencji zapłonu gazu.

Przybyła na miejsce straż pożarna podjęła decyzję o ewakuacji 17 osób z pobliskiego budynku, które znalazły schronienie w podstawionym autobusie. Żadna z nich nie doznała obrażeń.

Zobacz również:

W piwnicy budynku doszło do wybuchu
Lubuskie

Wybuch w gorzowskim bloku. Pilna ewakuacja mieszkańców

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Szczecin. Uszkodzenie rurociągu. Na miejscu pojawił się ogień

    - Służby przez cały czas pracują nad tym, by nie dopuścić do pożaru pobliskiego budynku, pogotowie gazowe usiłuje zakręcić dopływ gazu. Akcję utrudnia mróz - mówił na antenie Polsat News rzecznik prasowy zachodniopomorskiego KW PSP asp. Dariusz Schacht.

    Po godz. 11.20 straż poinformowała o zamknięciu dopływu gazu. Sytuacja została opanowana.

    Do akcji zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej i dwie grupy operacyjne. Ulice w obrębie miejsca zdarzenia zostały zamknięte i zabezpieczone przez policję, która dba o to, by nikt nie utrudniał pracy służb.

    Dokładna przyczyna wycieku gazu nie jest na ten moment znana.

    Zobacz również:

    Hotel "Chrobry" stanął w płomieniach. Ewakuowano 94 osoby
    Opolskie

    Ogień pojawił się nad ranem. Musieli ewakuować gości z hotelu

    Alicja Krause
    Alicja Krause
    Kwiatkowski w ''Graffiti'' o prezydencie Nawrockim: Nigdy nie wykorzystywano RBN-u do bieżącej walki politycznejPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze