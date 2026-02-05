Dramatyczna akcja służb. Ogień po wycieku gazu, doszło do ewakuacji
17 osób zostało ewakuowanych w czwartek rano z budynku przy ul. Łącznej w Szczecinie. Awaria doprowadziła tam do zapłonu ulatniającego się gazu. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej i inne służby. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
W skrócie
- W czwartek rano doszło do uszkodzenia gazociągu przy ul. Łącznej w Szczecinie, co wywołało zapłon gazu.
- Straż pożarna ewakuowała 17 osób z pobliskiego budynku, nikt nie został ranny.
- Po godz. 11.20 zamknięto dopływ gazu, a sytuację opanowano.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do zdarzenia doszło w czwartek tuż przed godz. 9.30, podczas wykonywania prac ziemnych na ul. Łącznej w Szczecinie. Uszkodzona została rura z gazem, co doprowadziło do ulatniania, a w konsekwencji zapłonu gazu.
Przybyła na miejsce straż pożarna podjęła decyzję o ewakuacji 17 osób z pobliskiego budynku, które znalazły schronienie w podstawionym autobusie. Żadna z nich nie doznała obrażeń.
Szczecin. Uszkodzenie rurociągu. Na miejscu pojawił się ogień
- Służby przez cały czas pracują nad tym, by nie dopuścić do pożaru pobliskiego budynku, pogotowie gazowe usiłuje zakręcić dopływ gazu. Akcję utrudnia mróz - mówił na antenie Polsat News rzecznik prasowy zachodniopomorskiego KW PSP asp. Dariusz Schacht.
Po godz. 11.20 straż poinformowała o zamknięciu dopływu gazu. Sytuacja została opanowana.
Do akcji zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej i dwie grupy operacyjne. Ulice w obrębie miejsca zdarzenia zostały zamknięte i zabezpieczone przez policję, która dba o to, by nikt nie utrudniał pracy służb.
Dokładna przyczyna wycieku gazu nie jest na ten moment znana.