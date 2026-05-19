W skrócie Polka została siłą wciągnięta do pojazdu, następnie była przetrzymywana w mieszkaniu na terenie Niemiec.

Do uwolnienia kobiety doszło dzięki szybkiemu przekazaniu informacji oraz współpracy polskich i niemieckich służb.

Podczas zatrzymania ujawniono niewielkie ilości substancji odurzających oraz przedmiot przypominający broń.

O sprawie poinformowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie). Z opublikowanego komunikatu wynika, że policjanci w piątkową noc otrzymali zgłoszenie dotyczące Polki przetrzymywanej wbrew swojej woli w jednym z mieszkań na terenie Niemiec.

Ze wstępnych informacji wynikało, że kobietę miał przetrzymywać inny obywatel Polski. Wcześniej został ona siłą wciągnięta do pojazdu, pobita, a następnie zamknięta w mieszkaniu.

Niemcy. Polka była przetrzymywana w mieszkaniu, interweniowała policja

"Osoba zgłaszająca przekazała policjantom dokładny adres miejsca, w którym miała przebywać pokrzywdzona" - wyjaśnił w komunikacie asp. Wojciech Jędrych z KPP w Stargardzie.

Policja miała podejrzenie, że w lokalu mogą znajdować się narkotyki oraz przedmiot przypominający broń. Z tego powodu funkcjonariusze podjęli natychmiastowe działania.

"Dyżurny stargardzkiej komendy niezwłocznie przekazał uzyskane informacje do Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji, które podjęło współpracę z policją niemiecką" - czytamy w komunikacie.

Funkcjonariusze podkreślili, że dzięki szybkiej wymianie informacji oraz podjętym działaniom udało się ustalić, że "pod wskazanym adresem faktycznie przebywa kobieta pozbawiona wolności".

Sprawca został zatrzymany przez niemiecką policję. Był poszukiwany przez prokuraturę

"Niemieccy funkcjonariusze potwierdzili również, że mężczyzna mający związek ze sprawą jest poszukiwany przez niemiecką prokuraturę. Jak się okazało, był on również poszukiwany przez polskie organy ścigania" - dodał asp. Jędrych

Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny funkcjonariusze ujawnili niewielkie ilości narkotyków oraz wspomniany przedmiot, który przypominał broń. Ostatecznie sprawca został zatrzymany przez niemieckie organy ścigania.

"Kobiecie została udzielona pomoc i obecnie nie zagraża jej już niebezpieczeństwo" - podkreślono w komunikacie.

Policja zaznaczyła, że sprawa ta jest "kolejnym przykładem skutecznej współpracy międzynarodowej służb oraz szybkiej reakcji policjantów na zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia i zdrowia człowieka".





