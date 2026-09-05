Dramat podczas gminnych dożynek. Wiatr łamał gałęzie i wyrywał namioty

W skrócie Na dożynkach w Reczu w woj. zachodniopomorskim silny wiatr uszkodził namioty i połamał gałęzie, ranne zostały trzy osoby.

Jedna z rannych osób wymagała resuscytacji i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala, a pozostali poszkodowani trafili tam karetkami.

IMGW ostrzegał przed silnymi wiatrami i burzami w północnej Polsce, choć w Reczu nie obowiązywały tego dnia alarmy meteorologiczne.

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- O godzinie 16:49 otrzymaliśmy zgłoszenie o osobach poszkodowanych na imprezie gminnej w Reczu - powiedział Interii oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Choszcznie mł. kpt. Szymon Śliwa. W sobotę Parku Miejskim w Reczu odbywały się gminne dożynki.

Recz. Wiatr poderwał namioty podczas dożynek, ranne trzy osoby

Wiatr poderwał namioty rozmieszczone na imprezie, elementy spadły na troje uczestników. Jedna z poszkodowanych osób wymagała resuscytacji krążeniowo oddechowej.

Na miejsce dotarł śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował najciężej poszkodowaną osobę do szpitala. Pozostałych dwoje uczestników, którzy odnieśli obrażenia, zostali przewiezieni do szpitala karetkami pogotowia.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Alerty I i II stopnia

Choć w rejonie Reczu w sobotę nie obowiązywały żadne alarmy meteorologiczne, to IMGW przestrzegał przed silnymi wiatrami na północy województwa zachodniopomorskiego.

Alert II stopnia obowiązuje w powiatach kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim i sławieńskim.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, w strefie nadmorskiej do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, z północnego zachodu" - podał IGMW.

Ponadto na przeważającej części północnej Polski obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Wyładowania mogą w sobotę wystąpić w Lubuskiem, niemal całej Wielkopolsce, województwie kujawsko-pomorskim, północnych częściach łódzkiego i mazowieckiego, w województwie warmińsko-mazurskim i na Podlasiu.



