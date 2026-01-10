Do zdarzenia doszło pod koniec grudnia ubiegłego roku, w lesie w okolicy Nowogardu, ale zachodniopomorska policja poinformowała o nim dopiero w sobotę, gdy rodzice w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie usłyszeli już zarzuty, stosowany jest wobec nich dozór policyjny, a dzieci tymczasowo zostały umieszczone u krewnych.

To mieszkanka gminy Nowogard zaalarmowała lokalną policję, że w lesie, w samochodzie przebywa już dobę rodzina z trojgiem małych dzieci. Te informacje się potwierdziły.

Dzieci w bieliźnie i koszulkach z krótkim rękawkiem

- Na miejscu policjanci zastali 28-letniego ojca, 23-letnią matkę wraz z trojgiem dzieci w wieku 4 i 6 lat oraz 1 roku. Dzieci były ubrane jedynie w bieliznę i koszulki z krótkim rękawem. Takie warunki zagrażały ich bezpieczeństwu - przekazała w sobotę st. sierż. Agnieszka Kowalska-Truty z zespołu prasowego zachodniopomorskiej policji.

Ponadto w samochodzie funkcjonariusze znaleźli ok. 50 gramów amfetaminy. 28-latek był także pod jej wpływem. Zażywanie narkotyków przez rodziców dzieci miało być powodem tego dobowego koczowania w lesie. Jak tłumaczyli oboje, obawiali się powrotu do miejsca zamieszkania, które dzielą z krewnymi.

Ojciec i matka dzieci zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 28-latek jest podejrzany także o posiadanie środków odurzających oraz kierowanie autem pod ich wpływem.

Za popełnione przestępstwa 23-latce grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 28-latek może spędzić w więzieniu do 5 lat.

Dzieci trafiły pod opiekę krewnych

Dzieci decyzją sądu przebywają tymczasowo pod opiekę krewnych jednego z rodziców. - Trafiły tam bez rzeczy osobistych, potrzebnych do codziennego funkcjonowania. Policjanci z Nowogardu i Goleniowa zorganizowali dla nich zbiórkę rzeczową. Przekazali m.in. pampersy, ubrania, obuwie, ręczniki, koce, zabawki, żywność oraz artykuły chemiczne i kosmetyczne - poinformowała policjantka.

Zaznaczyła, jak ważna w tego typu sytuacjach jest, zarówno czujność obywateli, jak i reakcja służb. - Dramat dzieci został przerwany, a one same otrzymały szansę na bezpieczne i spokojne warunki życia - oceniła.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku w Zachodniopomorskiem temperatura w nocy spadała do kilku stopni poniżej zera.

