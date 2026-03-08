W skrócie Szpital Wojewódzki w Szczecinie został zaatakowany przez cyberprzestępców, którzy zaszyfrowali część danych i zablokowali do nich dostęp.

Placówka wdrożyła procedury awaryjne i przeszła na papierowy tryb pracy, informując, że zdrowie i życie pacjentów nie są zagrożone.

Szpital apeluje, aby pacjenci kierowali się do innych placówek, ponieważ procedury medyczne i administracyjne trwają dłużej.

O zdarzeniu, które miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę, poinformował rzecznik prasowy szpitala, Tomasz Owsik-Kozłowski.

Jak przekazał rzecznik, Szpital Wojewódzki w Szczecinie padł ofiarą ataku cyberprzestępców, którzy zainfekowali system informatyczny placówki, szyfrując część danych i blokując do nich dostęp.

Szczecin. Cyberatak na szpital. "Życie i zdrowie pacjentów nie są zagrożone"

- W efekcie ataku Szpital Wojewódzki pilnie wdrożył procedury awaryjne w tym m.in przejście na papierowy tryb pracy. Pomimo tych trudności, zdrowie i życie pacjentów nie są zagrożone - zapewnił Tomasz Owsik-Kozłowski.

Dyrekcja placówki o ataku niezwłocznie poinformowała odpowiednie służby i pozostaje z nimi w stałym kontakcie. Przedstawiciel szpitala tłumaczy, że obecnie priorytetem dla placówki jest przywrócenie dostępu do systemu informatycznego i powrót do standardowego trybu pracy.

Przyjęcia do placówki nie zostały wstrzymane, choć wszystkie wymagane procedury medyczne i administracyjne trwają dłużej. - W związku z tym prosimy pacjentów, by - w miarę możliwości - kierowali się do innych placówek - zaapelował rzecznik.

