W skrócie Sekcja zwłok nie wykazała udziału osób trzecich w śmierci kobiety, której ciało znaleziono w niedzielę w Palczewicach.

Śledczy sprawdzają, czy znalezione ciało należy do zaginionej 30 sierpnia Emilii Koprowskiej.

Wyniki badań porównawczych materiału genetycznego, przeprowadzanych w Szczecinie, mają być znane w najbliższych dniach.

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Zwłoki kobiety ujawniono w niedzielę rano w Palczewicach pod Darłowem. Natknął się na nie lokalny rolnik, który spacerował tam ze swoim psem.

Jak przekazała prok. Ewa Dziadczyk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, sekcja nie wykazała, by do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Zgon nastąpił wskutek powieszenia.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Śledczy badają znalezione zwłoki

Śledczy nie wykluczają, że ciało należało do Emilii Koprowskiej, która zaginęła 30 sierpnia. W ocenie biegłego czas jej zaginięcia zbiega się z czasem zgonu znalezionej kobiety.

Prok. Dziadczyk poinformowała jednocześnie, że nadal może mówić jedynie o bardzo dużym prawdopodobieństwie co do tej hipotezy.

- Został pobrany materiał do badań porównawczych. W poniedziałek został przekazany Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Szczecinie. Myślę, że w najbliższych dniach będą znane wyniki badań - zaznaczyła prokurator.

Zwłoki kobiety na polu w Palczewicach

Według przekazywanych informacji znalezione w niedzielę zwłoki były w daleko posuniętym rozkładzie. Na przypuszczenie, że może to być ciało Emilii Koprowskiej, pozwoliły oględziny odzieży i przedmiotów znalezionych przy zwłokach.

37-letnia Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia podczas pobytu z mężem w Darłowie na odbywającym się na plaży festiwalu techno "ZEN Wydm". "W chwili zaginięcia kobieta była ubrana w białe jeansy, białą koszulkę z napisem 'Cherry' i motywem wiśni, czarną skórzaną kurtkę i białe tenisówki z logo 'Big Star'" - informowała policja.

Już po zaginięciu w Darłowie odnaleziono plecak należący do Emilii Koprowskiej. Ujawnione w niedzielę zwłoki niezidentyfikowanej dotąd kobiety znajdowały się ok. cztery km od tamtego miejsca.



