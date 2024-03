Akt oskarżenia skierował Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie , a postępowanie było prowadzone z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Byli funkcjonariusze Służby Więziennej na ławie oskarżonych. W tle zarzuty korupcyjne

Prokuratura Krajowa wyjaśniła, że dwóm byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę w Zakładzie Karnym w Nowogardzie zarzucono czyny związane z ujawnieniem tajemnicy służbowej , przyjęciem obietnicy korzyści majątkowej oraz niedopełnieniem obowiązków służbowych, za co grozi do ośmiu lat więzienia.

Dodała, że pozostałym oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw polegających na wręczaniu korzyści majątkowych i obiecywaniu korzyści majątkowych, a także w odniesieniu do jednej osoby sformułowano zarzuty dotyczące poświadczania nieprawdy o przeprowadzeniu okresowych badań technicznych samochodów oraz nielegalnego posiadania broni i amunicji, za co również grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.