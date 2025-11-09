Do bójki z udziałem nieustalonej jeszcze liczby osób doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka. Jak przekazała w niedzielę rzeczniczka miejskiej policji asp. Anna Matys, do szpitala - nieopodal którego doszło do starcia - trafiły trzy osoby.

Wśród nich znalazł się 23-letni mieszkaniec Szczecinka. Miał rany zadane prawdopodobnie nożem.

- Niestety, mężczyzna zmarł w szpitalu. Dwie inne osoby po opatrzeniu, opuściły placówkę - powiedziała policjantka.

Nie żyje 23-latek po bójce w centrum Szczecinka. Policja bada sprawę

Szczecinecka policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury, by ustalić okoliczności zdarzenia i jaką rolę pełnili w nim poszczególni jego uczestnicy.

Jak ustaliła PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, na miejscu zdarzenia było kilkanaście osób. Mundurowi aktualnie nie informują o zatrzymaniach i zarzutach.

Mentzen uderza w Kaczyńskiego w ''Politycznym WF-ie'': Jest nie tylko kłamcą, ale i chamem Polsat News Polsat News