Biło się nawet kilkanaście osób. Doszło do tragedii, nie żyje 23-latek
Zmarł 23-latek, który trafił do szpitala po bójce w centrum Szczecinka (woj. zachodniopomorskie) - poinformowała rzeczniczka tamtejszej policji asp. Anna Matys. Młody mężczyzna miał rany kłute, prawdopodobnie po ugodzeniu nożem. Sprawę badają mundurowi.
Do bójki z udziałem nieustalonej jeszcze liczby osób doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka. Jak przekazała w niedzielę rzeczniczka miejskiej policji asp. Anna Matys, do szpitala - nieopodal którego doszło do starcia - trafiły trzy osoby.
Wśród nich znalazł się 23-letni mieszkaniec Szczecinka. Miał rany zadane prawdopodobnie nożem.
- Niestety, mężczyzna zmarł w szpitalu. Dwie inne osoby po opatrzeniu, opuściły placówkę - powiedziała policjantka.
Nie żyje 23-latek po bójce w centrum Szczecinka. Policja bada sprawę
Szczecinecka policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury, by ustalić okoliczności zdarzenia i jaką rolę pełnili w nim poszczególni jego uczestnicy.
Jak ustaliła PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, na miejscu zdarzenia było kilkanaście osób. Mundurowi aktualnie nie informują o zatrzymaniach i zarzutach.