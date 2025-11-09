Biło się nawet kilkanaście osób. Doszło do tragedii, nie żyje 23-latek

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Zmarł 23-latek, który trafił do szpitala po bójce w centrum Szczecinka (woj. zachodniopomorskie) - poinformowała rzeczniczka tamtejszej policji asp. Anna Matys. Młody mężczyzna miał rany kłute, prawdopodobnie po ugodzeniu nożem. Sprawę badają mundurowi.

Szczecinek. Bójka w centrum miasta, nie żyje 23-latek (zdj. ilustracyjne)
Szczecinek. Bójka w centrum miasta, nie żyje 23-latek (zdj. ilustracyjne)Stanislaw BielskiReporter

Do bójki z udziałem nieustalonej jeszcze liczby osób doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka. Jak przekazała w niedzielę rzeczniczka miejskiej policji asp. Anna Matys, do szpitala - nieopodal którego doszło do starcia - trafiły trzy osoby.

Wśród nich znalazł się 23-letni mieszkaniec Szczecinka. Miał rany zadane prawdopodobnie nożem.

Zobacz również:

Zwrot ws. zabójstwa w Policach (zdj. ilustracyjne)
Zachodniopomorskie

Zwrot ws. zabójstwa w Policach. Poszukiwani mężczyźni zatrzymani

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    - Niestety, mężczyzna zmarł w szpitalu. Dwie inne osoby po opatrzeniu, opuściły placówkę - powiedziała policjantka.

    Nie żyje 23-latek po bójce w centrum Szczecinka. Policja bada sprawę

    Szczecinecka policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury, by ustalić okoliczności zdarzenia i jaką rolę pełnili w nim poszczególni jego uczestnicy.

    Jak ustaliła PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, na miejscu zdarzenia było kilkanaście osób. Mundurowi aktualnie nie informują o zatrzymaniach i zarzutach.

    Zobacz również:

    Policja poszukuje dwóch mężczyzn
    Zachodniopomorskie

    Mają związek z atakiem nożownika. Policja poszukuje dwóch mężczyzn

    Dawid Skrzypiński
    Dawid Skrzypiński
    Mentzen uderza w Kaczyńskiego w ''Politycznym WF-ie'': Jest nie tylko kłamcą, ale i chamemPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze