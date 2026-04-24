W skrócie Szpital Miejski w Świnoujściu zawiesi działalność Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na około dwa miesiące z powodu awarii urządzenia monitorującego instalację elektryczną.

Personel oddziału intensywnej terapii będzie wykonywał swoje obowiązki w innych oddziałach szpitalnych podczas zawieszenia.

Oddział najprawdopodobniej zawieszony zostanie 28 kwietnia. Wcześniej wniosek w tej sprawie trafi do wojewody zachodniopomorskiego.

- Mamy problem z urządzeniem, które monitoruje stan instalacji elektrycznej w szpitalu. Pojawił się tam błąd. Żeby ten błąd zidentyfikować i naprawić, musimy to urządzenie zdemontować - przekazał dyrektor ds. administracyjno-technicznych w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu Dariusz Bielski.

Problemy szpitala w Świnoujściu. Leczenie na OIOM-ie zawieszone

Pacjentom na czas wyłączenia oddziału zapewniony zostanie transport medyczny i miejsce m.in. w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej.

- Stworzyliśmy właśnie odpowiednie procedury, zawarliśmy porozumienia z innymi specjalistycznymi szpitalami, oraz odpowiednie umowy z transportem - przekazała dyrektor ds. lecznictwa w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu Dorota Subicka.

- Zespół reanimacyjny czy zespół anestezjologów, lekarz, pielęgniarka, takiego pacjenta zaintubuje, podłączy do respiratora, da odpowiednie leczenie i wtedy specjalistyczną karetką również z lekarzem, pacjent będzie przekazany do wcześniej umówionego miejsca we wskazanym ośrodku - poinformowała dyrektor.

Kierownictwo szpitala uspokaja. "Stworzyliśmy odpowiednie procedury"

W oddziale intensywnej terapii w świnoujskim szpitalu są cztery łóżka. W pierwszym kwartale 2026 roku średnio w ciągu doby przebywało w nim dwóch pacjentów. Statystycznie tzw. zajętość łóżek w tym okresie wyniosła nieco ponad 53 procent.

Wyłączenie potrwa około dwóch miesięcy. Na OIOM-e zatrudnieni są głównie anestezjolodzy i pielęgniarki. W czasie formalnego zawieszenia będą wykonywali swoje obowiązki w innych oddziałach szpitalnych.

