W skrócie Prokuratura w Koszalinie wnosi o umorzenie postępowania wobec Tomasza Ś. oraz o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym po ataku na lekarkę.

Biegli orzekli niepoczytalność podejrzanego, uznając, że może on ponownie popełnić czyny o wysokiej szkodliwości społecznej.

Do ataku doszło w prywatnym gabinecie psychiatry; lekarka doznała poważnych obrażeń, a świadek zdarzenia także został poszkodowany.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Śledczy chcą umorzenia postępowania prowadzonego przeciwko 45-letniemu Tomaszowi Ś. i umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym. Wniosek prokuratury będzie rozpoznawał Sąd Rejonowy w Koszalinie.

Prokurator Ewa Dziadczyk przekazała w czwartek, że wniosek należało skierować do sądu, gdyż powołani do sprawy biegli po przeprowadzonej obserwacji podejrzanego orzekli, że "miał on całkowicie zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem".

Mężczyzna był zatem niepoczytalny. Biegli uznali także, że "zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany ponownie popełni czyn znacznej szkodliwości społecznej".

Atak na lekarkę w Koszalinie. Tomasz Ś. był niepoczytalny

Na 45-latku ciążą zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jakim była lekarka podczas pracy, naruszenie czynności narządu jej ciała powyżej siedmiu dni i kierowania wobec niej gróźb pozbawienia życia.

63-latka doznała m.in. złamania palca lewej ręki oraz licznych obrażeń w obrębie głowy, na rękach, przedramionach.

Ponadto Tomasz Ś. usłyszał zarzut zniszczenia mienia w łącznej kwocie blisko 10 tys. zł na szkodę lekarki i jeszcze innej osoby. Został podejrzany także o atak na innego pacjenta, który był świadkiem napaści na lekarkę, i spowodowanie u niego obrażeń skutkujących naruszeniem czynności ciała poniżej siedmiu dni.

45-latek przyznał się do zarzucanych czynów, które zakwalifikowane zostały jako czyny o charakterze chuligańskim. Wyjaśniał, że motywem jego działania był kontakt z lekarką sprzed lat, gdy - w jego ocenie - miała mu ona przepisać "złe leki".

Czynności prokuratury wobec Tomasza Ś., a następnie posiedzenie aresztowe odbyło się w warunkach szpitalnych, ze względu na agresywne zachowanie mężczyzny podczas zatrzymania.

Koszalin. Atak na psychiatrę. Tomasz Ś. przyznał się do winy

Do zdarzenia doszło 3 czerwca 2025 r. Tomasz Ś., mieszkaniec Koszalina, wszedł do prywatnego gabinetu 63-letniej psychiatry, zepchnął ją z fotela, uderzył drukarką w twarz, okładał ją rękami po całym ciele, rzucał w nią m.in. sprzętem komputerowym, krzesłem. Miał przy sobie nóż. Nie użył go.

Krzyki, wołanie o pomoc lekarki usłyszał pacjent, czekający w korytarzu na wizytę. Wszedł do gabinetu i spłoszył agresora. Był pierwszym, który zadzwonił na policję. Podał rysopis mężczyzny. Sam też został przez niego poturbowany. Na policję zadzwonili też obserwujący zdarzenie z zaparkowanych w pobliżu aut.

45-latek został zatrzymany przez patrol tuż po zdarzeniu. Był trzeźwy. Lekarka po zdarzeniu trafiła do szpitala. Została tam opatrzona, przebadana. Jeszcze tego samego dnia opuściła szpital. Nie wymagała dalszej hospitalizacji.

"Gość Wydarzeń". "Kiedy do kraju zawita praworządność, zawita też i Zbigniew Ziobro" Polsat News Polsat News