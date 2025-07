Samlino. Wykryto ognisko ASF, do wybicia ponad 7 tys. świń

Jak poinformował wojewódzki lekarz weterynarii Maciej Prost, depopulacja i wywóz do utylizacji mają zakończyć się 17 lipca. Na tę chwilę nie potwierdzono w regionie innych przypadków ASF , a wokół wspomnianego gospodarstwa wyznaczono strefę zapowietrzoną o promieniu trzech kilometrów.

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki i dziki. Okres inkubacji choroby wynosi ok. 15 dni (w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu: 3-4 dni). Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskiej temperatury i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale i w tkankach nawet przez sześć miesięcy.