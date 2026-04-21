Alarm w oknie życia. Chłopiec miał przy sobie karteczkę
Półtoraroczny chłopiec został odnaleziony w oknie życia przy Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie). Jak dowiedziała się Interia, malec miał przy sobie karteczkę z imieniem i datą urodzenia. Jego stan był dobry, a po wszystkich badaniach został zabrany do domu dziecka.
Dzwonek w oknie życia przy Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie rozbrzmiał w piątek. Na miejsce udał się pracownik Izby Przyjęć i poinformował, że w środku znajduje się chłopiec.
- Dziecko miało przy sobie karteczkę z imieniem i datą urodzenia - powiedział Interii prezes placówki Piotr Budek.
Dziecko w oknie życia. Chłopiec trafił do domu dziecka
Półtoraroczny chłopiec trafił pod opiekę lekarzy na oddziale pediatrycznym. Jak przekazał prezes Szpitalnego Centrum Medycznego, powiadomiono odpowiednie służby. - Zawiadomiliśmy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz policję - tłumaczył Budek.
Od strony medycznej stan dziecka był dobry i po badaniach pracownicy socjalni zabrali je ze szpitala. - Chłopiec trafił do rodzinnego domu dziecka - poinformował prezes.
Jak czytamy na stronie powiatu, pomysłodawcą utworzenia okna życia przy Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie był chirurg Jarosław Gnaś.
Czym są okna życia?
Okna życia pozwalają rodzicom, które nie są w stanie wychować i zaopiekować się dzieckiem lub zdecydowały się je zostawić z innych pobudek, umieścić je w specjalnie przygotowanym, bezpiecznym miejscu.
Procedura jest anonimowa. Najstarsze zachowane okno życia znajduje się w Rzymie i pochodzi z 1198 roku. Jego pomysłodawcą był papież Innocenty III.
W Polsce natomiast pierwsze okno życia powstało w 2006 roku przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Aktualnie jest ich ponad 60 w całym kraju. W oknach życia prowadzonych przez Caritas Polska znaleziono ponad 160 dzieci.