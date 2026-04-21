W skrócie Półtoraroczny chłopiec został odnaleziony w oknie życia przy Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie i miał przy sobie karteczkę z imieniem oraz datą urodzenia.

Dziecko trafiło na oddział pediatryczny, gdzie jego stan określono jako dobry, a następnie zostało przewiezione do Rodzinnego Domu Dziecka po powiadomieniu odpowiednich służb.

Okna życia umożliwiają anonimowe pozostawienie dziecka w bezpiecznym miejscu, a w Polsce obecnie działa ich ponad 60.

Dzwonek w oknie życia przy Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie rozbrzmiał w piątek. Na miejsce udał się pracownik Izby Przyjęć i poinformował, że w środku znajduje się chłopiec.

- Dziecko miało przy sobie karteczkę z imieniem i datą urodzenia - powiedział Interii prezes placówki Piotr Budek.

Dziecko w oknie życia. Chłopiec trafił do domu dziecka

Półtoraroczny chłopiec trafił pod opiekę lekarzy na oddziale pediatrycznym. Jak przekazał prezes Szpitalnego Centrum Medycznego, powiadomiono odpowiednie służby. - Zawiadomiliśmy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz policję - tłumaczył Budek.

Od strony medycznej stan dziecka był dobry i po badaniach pracownicy socjalni zabrali je ze szpitala. - Chłopiec trafił do rodzinnego domu dziecka - poinformował prezes.

Jak czytamy na stronie powiatu, pomysłodawcą utworzenia okna życia przy Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie był chirurg Jarosław Gnaś.

Czym są okna życia?

Okna życia pozwalają rodzicom, które nie są w stanie wychować i zaopiekować się dzieckiem lub zdecydowały się je zostawić z innych pobudek, umieścić je w specjalnie przygotowanym, bezpiecznym miejscu.

Procedura jest anonimowa. Najstarsze zachowane okno życia znajduje się w Rzymie i pochodzi z 1198 roku. Jego pomysłodawcą był papież Innocenty III.

W Polsce natomiast pierwsze okno życia powstało w 2006 roku przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Aktualnie jest ich ponad 60 w całym kraju. W oknach życia prowadzonych przez Caritas Polska znaleziono ponad 160 dzieci.

