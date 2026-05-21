13-letni Julian odnaleziony. Wcześniej oddalił się ze szpitala

W skrócie 13-letni Julian został znaleziony w dobrym stanie, po tym jak oddalił się z izby przyjęć szpitala w Szczecinie.

Chłopiec był widziany ostatni raz w czwartek około godziny 17:30 w szpitalu przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie.

Policja podała informacje o wyglądzie i ubraniu chłopca oraz zwróciła się do mieszkańców o pomoc w poszukiwaniach.

"Chłopiec został odnaleziony w miejscowości koło Goleniowa" - przekazała w komunikacie szczecińska Komenda Miejska Policji. Goleniów znajduje się ponad 30 km na północny-wschód od Szczecina.

13-letni Julian po raz ostatni był widziany w czwartek około godziny 17:30 w szpitalu przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie. St. sierż. Nikola Podzińska z tamtejszej komendy przekazała Interii, że to właśnie wtedy chłopiec samodzielnie oddalił się ze szpitalnej izby przyjęć.

Jak dodała wcześniej policjantka, sprawa była tym bardziej poważna, że chłopiec nie zna topografii miasta.

Jak dodała KMP w Szczecinie w komunikacie, 13-latek "jest cały i zdrowy". Policja nie podała, w jakich okolicznościach nastoletni pacjent oddalił się z placówki medycznej.

W godzinach wieczornych KMP Szczecin na platformie społecznościowej zaapelowała do mieszkańców miasta i regiony o pomoc w poszukiwaniach.

Szczecińska policja w wydanym komunikacie przekazała dokładne informacje na temat wyglądu 13-latka. Opisano także, w co był ubrany w chwili zaginięcia.





