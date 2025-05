- Żółtą tak, ale nie czerwoną. W drugiej turze mimo wszystko, mamy nadzieję, ci wyborcy z nami będą - mówi Interii jeden z ważnych polityków Koalicji Obywatelskiej.

Wyniki wyborów prezydenckich muszą budzić obawy w koalicji rządzącej. Pierwsze miejsce zajął polityk Platformy Obywatelskiej, a cztery kolejne miejsca zajęli kandydaci opozycji. Dopiero piąty w tym wyścigu był Szymon Hołownia, a siódma Magdalena Biejat. Łącznie kandydaci dzisiejszego obozu rządzącego uzbierali ok. 40 proc. głosów.

- Chciałabym dodać, że Adrian Zandberg 15 października 2023 roku też był z nami w koalicji. Część jego wyborców to są też nasi wyborcy - mówi nam Barbara Nowacka.

Sęk w tym, że nastroje w ekipie rządzącej nie muszą być tak dobre, jak sugerowałyby słowa polityków. I nie chodzi nawet o dzisiejszą kampanię wyborczą, ale widoki na przyszłość i pragmatyczną ocenę sytuacji. Wyniki głosowania zdają się mówić rządowi: "nie dowozisz".

- 20 proc. wyborców, którzy w 2023 roku poszli do wyborów, tym razem nie poszli. To dobra okazja, by ludzi zmobilizować, by Trzaskowski wygrał te wybory - mówi Interii europoseł Łukasz Kohut.

Dlaczego aż co piąty wyborca koalicji rządzącej tym razem nie zagłosował? - Większość wyborców wie, że wybory wygrywa się w drugiej turze. Część elektoratu prodemokratycznego pewnie też dlatego została w domach. Ale to jest do nadrobienia - przekonuje Kohut.

Dwie wizje drugiej tury dla Rafała Trzaskowskiego

I tak, w Koalicji Obywatelskiej ścierają się dwie narracje oparte na tych danych - optymistyczna i pesymistyczna. Pierwsza zakłada, że baza wyborcza Rafała Trzaskowskiego jest znacznie większa niż wynikałoby to z rezultatu w pierwszej turze. Kandydat KO ma mieć z czego czerpać - i nie chodzi tu wyłącznie o przekonywanie wyborców Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, ale przede wszystkim zmotywowanie i zmobilizowanie własnych. I to ma być jeden z celów sztabu przed drugą turą.

Druga narracja już tak kolorowa nie jest. Brak chęci części wyborców do pójścia do urn może wynikać z rozczarowania pracą rządu. Według badań opinii publicznej jest to jeden ze słabiej ocenianych rządów po 1989 roku. Słychać głosy, również w koalicji, że prace gabinetu Tuska są zbyt wolne, a wiele z głośnych obietnic nie zostało zrealizowanych. Czy co piąty wyborca koalicji z października 2023 roku pokazał rządowi żółtą kartkę?

- Nie uważam, że to jest żółta kartka - mówi Interii Kohut. - Wyborcy wiedzą doskonale, że aby pewne sprawy załatwić potrzebny jest podpis prezydenta. Mówię np. o moim języku śląskim, który był już przegłosowany przez Sejm i Senat, a zawetował to Andrzej Duda. Wszyscy wiedzą, że winny jest Duda, a nie nasza koalicja. Był duży wybór w pierwszej turze i ludzie zagłosowali może tak, jak im wyszło w Latarniku Wyborczym - zastanawia się nasz rozmówca.

- To jest dla nas wielkie zobowiązanie, by namówić naszych wyborców i zmobilizować ich przed drugą turą - uważa Barbara Nowacka. - Dochodziło do nas, że część naszych wyborców uznała, że ten wynik jest bezpieczny. My jednak wiedzieliśmy, że jest na żyletki, bo znamy Polskę. Wiemy, że jest ciężko, wiemy, że będzie ciężko. Mam wielką nadzieję, że każdy minister, wiceminister, poseł, samorządowiec, radny, burmistrz, pielęgniarka, nauczycielka, wszyscy ci ludzie włączą się w kampanię. Już dużo zrobiliśmy, ale zróbmy więcej, powieśmy bannery, bo inaczej "decyzja prezesa" zafunduje nam powrót PiS - apeluje ministra edukacji.

Czy Tusk wesprze Trzaskowskiego?

Tymczasem jedno z ważniejszych pytań przed drugą turą brzmi, czy premier Donald Tuskwłączy się aktywnie w kampanię Rafała Trzaskowskiego. A jeśli się włączy, to czy Trzaskowskiemu bardziej pomoże czy zaszkodzi? W tej chwili politycy Koalicji Obywatelskiej prawdopodobnie kalkulują, która opcja jest dla kandydata KO bardziej korzystna. W Sandomierzu Tuska zabrakło.

Premier Donald Tusk Leon Neal AFP

- To jest spotkanie Trzaskowskiego z jego wyborcami w Sandomierzu, tutaj polityków wielu nie ma. Nawrocki jest z Kaczyńskim, ze swoją decyzją, i tam zostaje. Rafał jest tutaj z prawdziwymi ludźmi. To jest ta różnica. Premier Donald Tusk Rafała bezwzględnie wspiera i wiemy, że wierzy w jego zwycięstwo. To dla nas nadzieja na mądrą, dobrą, szczęśliwą Polskę - tłumaczyła Nowacka.

Sam Trzaskowski już w pierwszym przemówieniu po pierwszej turze zwrócił się do bliższych mu polityków. Ze sceny wymienił cztery nazwiska: Szymona Hołowni, Magdaleny Biejat, Adriana Zandberga i Joanny Senyszyn, którym podziękował za rywalizację. Bez wymieniania nazwisk mrugał okiem też do wyborców Konfederacji.

Zapewnił też, że jako prezydent nie będzie jedynie recenzentem rządu, ale będzie chciał wywierać na gabinecie Tuska presję. Jak przekonywał, z nim w Pałacu Prezydenckim, nastąpi przyspieszenie. Zadeklarował i obiecał, że natychmiast podpisze ustawy dotyczące: sądownictwa, ustawy antyaborcyjnej, języka śląskiego, psychiatrii dziecięcej, deregulacji, rozdziału Kościoła od państwa. Front obietnic jest więc szeroki, a dla każdego ze zwolenników innych kandydatów coś się znajdzie.

Tylko czy to wystarczy, by przekonać tych, którzy w pierwszej turze wybrali kogoś innego lub zdecydowali, że nie trzeba iść do lokalu wyborczego? Od odpowiedzi na to pytanie będzie zależeć, kto zdobędzie klucz do Pałacu Prezydenckiego.

Łukasz Szpyrka

