Wpis Romana Giertycha jest odpowiedzią na słowa pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej , która w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet wskazała, że większość z protestów wyborczych, które wpłynęły do instytucji to "protesty powielane, których wzór został udostępniony przez posła Giertycha".

Giertych opublikował post, w którym zapowiedział, że podejmie kroki prawne zarówno w stosunku do samej pierwszej prezes SN jak i "innych osób z tzw. Izby Nadzwyczajnej" .

"We wszystkich 50 tysiącach protestów wyborczych z mojego wzoru, wnosiliśmy o przekazanie ich do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Z jej (Małgorzaty Manowskiej - red.) wypowiedzi wynika, że nasze protesty ukradli neosędziowie " - napisał poseł.

"Skoro najwyższe prawnicze tuzy PiS bezczelnie kłamią o kształcie protestów wyborczych, to dlaczego mamy wierzyć, że ich pomniejsi przedstawiciele w komisjach, nie oszukiwali ?" - dodał wkrótce później Giertych.

Wcześniej Roman Giertych przekonywał, że doniesienia o tym, że składający protesty wyborcze wpisywali jego PESEL do dokumentów są "oczywistym kłamstwem". "We wzorze opublikowanym na moich stronach, który jest powszechnie dostępny, jest miejsce na imię i nazwisko, adres i numer PESEL osoby składającej protest. Kłamstwo to ma na celu deprecjonowanie protestów" - orzekł poseł.