Zignorowali ustaloną zasadę. W trakcie dyskusji użyli gadżetów

Kandydaci biorący udział w debacie wnieśli do studia gadżety. Rafał Trzaskowski miał na pulpicie biało-czerwoną flagę, natomiast Karol Nawrocki podszedł do kandydata Koalicji Obywatelskiej ze zdjęciem. Stało się to mimo zasad ustalonych wcześniej.