Zawiadomienie do prokuratury po debacie. "Nienawistne wypowiedzi"

"Demokracja to przestrzeń ścierania się poglądów. Czasem skrajnych. Ale ta wolność ścierania się poglądów nie może być usprawiedliwieniem propagowania nienawiści. I to powinno łączyć wszystkich ponad podziałami" - stwierdziła na platformie X.

- To jest skandaliczne, że pozwala się na to, żeby taki antysemicki ściek, jaki zaprezentował pan Braun, przeszedł w tym studiu bez echa - podkreślała wcześniej podczas debaty Biejat, tłumacząc, że nie będzie milczeć, "kiedy ludzie mówią takie rzeczy".

- Państwo Izrael jest Polakom przedstawiane jako sojusznik, jako jakiś lotniskowiec cywilizacji europejskiej na Bliskim Wschodzie. Ale jeśli posłuchamy generałów i rabinów, którzy mówią, że Palestyńczycy to nie ludzie, że goje są jak zwierzęta, by służyć Żydom, to widzimy kontrfaktyczność takiej koncepcji. Izrael jako sojusznik, przyjaciel, kooperant Polski? Nikt nam Rosji nie przedstawia jako serdecznego przyjaciela, delegata naszej cywilizacji w tamtych rejonach - i to jest różnica - powiedział Braun.