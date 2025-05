Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia : jedno o prawie do głosowania w wyborach 18 maja i drugie o takim prawie w dniu ponownego głosowania, czyli tzw. II tury wyborów, która, jeśli będzie konieczna, odbędzie się 1 czerwca. Trzeba pamiętać, żeby do lokalu wyborczego zabrać właściwe zaświadczenie.

Ponadto zaświadczenie takie w danych wyborach otrzymuje się tylko raz, ważne więc, by go nie utracić. W przypadku zgubienia zaświadczenia, zniszczenia go czy kradzieży, wyborca nie będzie mógł zagłosować, nawet jeśli będzie chciał to zrobić w obwodowej komisji wyborczej w miejscu, w którym mieszka. Bowiem po wydaniu mu zaświadczenia, zostanie on z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.