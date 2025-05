Nie zauważyłem jednak, by w centrum Warszawy doszło do większych spięć między należącymi do dwóch politycznych obozów. Z pewnością jednak spotkali się oni w metrze czy pociągach PKP, dlatego w strategicznych komunikacyjnie punktach policji nie brakowało. Bezpieczeństwa pilnowała również straż miejska, sztabowcy Trzaskowskiego zawiązali również straż samego marszu. Na jego czele jechały radiowozy, pojazd straży pożarnej oraz karetki. Mundurowi ustawili się też z blokadami na ulicach biegnących prostopadle do Marszałkowskiej.