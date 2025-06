Zamieszanie wokół wyników wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki zabrał głos

Dyskusja, która toczy się wokół wyników wyborów prezydenckich to "nieuzasadniona histeria" - ocenił prezydent elekt. Zdaniem Karola Nawrockiego podważanie głosowania ma "cel polityczny". - Jeśli ktoś będzie chciał zniszczyć polską demokrację i odebrać to zwycięstwo, to pierwszego zobaczycie mnie, jak protestuję przeciwko takiej bandyterce - zapewnił.