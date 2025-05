Podczas niedawnej debaty "Super Expressu" Karol Nawrocki powiedział o jednym mieszkaniu. Doszło do tego w czasie prezentowania swojego poglądu na temat podatku katastralnego.

"Wykorzystywanie obecnie sprawy kawalerki do ataku na Karola Nawrockiego dowodzi, że zaangażowano w brudną kampanię służby specjalne. Docierają do nas informacje, że pracuje nad tym grupa ludzi, której celem jest dostarczanie informacji z ankiety bezpieczeństwa osobowego Karola Nawrockiego do mediów" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez rzeczniczkę sztabu Nawrockiego - Emilię Wierzbicki.