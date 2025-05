We wtorek przed godz. 10 Wioletta Paprocka opublikowała wpis w sprawie planowanej debaty kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich. Przypomnijmy, że głosowanie odbędzie się 1 czerwca i zmierzą się w nim prezydent stolicy Rafał Trzaskowski (KO) i prezes IPN Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS).

Wybory prezydenckie 2025. Nowe informacje ws. debaty

"Dwa sztaby uzgodniły, że dobrą formułą będzie bezpośrednia rozmowa dwóch kandydatów w 6 blokach tematycznych z moderatorem, który nie zadaje pytań. Pytania zadają sobie tylko kandydaci" - napisała na platformie X.

"Wszystko uzgodnione, nagle telefon i koniec rozmów. Tak to wygląda" - podsumowała Paprocka.

Sztab Nawrockiego odpowiada. "Rozmowy nie zostały zerwane"

Interia wystąpiła z prośbą o komentarz w tej sprawie do sztabu Karola Nawrockiego. - Pani Paprocka kłamie, żadne rozmowy nie zostały zerwane. Nie doszliśmy do porozumienia, zrobiliśmy przerwę. O godzinie 12 zamierzamy znów pojawić się w TVP i wrócić do rozmów i próby znalezienia jakiegoś rozwiązania - mówi Interii Mateusz Kurzejewski, który uczestniczy w rozmowach z TVP z ramienia sztabu Karola Nawrockiego.

- Nie ma zgody ze strony sztabu Rafała Trzaskowskiego i TVP, aby rozszerzyć formułę debaty o dodatkowych moderatorów. Zgodziliśmy się na to, by kandydaci sami zadawali sobie pytania w sześciu blokach tematycznych. Nie widzimy powodu, dla którego wszystkie bloki muszą być prowadzone przez osobę wyznaczoną przez TVP - wyjaśnia Mateusz Kurzejewski.

- Mamy zgłoszenia od kliku redakcji, w tym Telewizji Republika, wPolsce, ale też Kanału Zero, Wirtualne Polski i Super Expressu i chcieliśmy, aby formuła debaty była szersza, żeby zrobić jedną dużą, wspólną debatę. To byłoby najrozsądniejsze wyjście - dodaje w rozmowie z Interią.

Wybory 2025. Mentzen zaprasza na debatę. "Do mnie na kanale"

Wpis w sprawie planowanej debaty opublikował również kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen. W pierwszej turze głosowania polityk zajął trzecie miejsce, uzyskując 14,81 proc. głosów.

"Zapraszam obydwu kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego na rozmowę do mnie na kanale YT. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców" - ogłosił w serwisie X. W dołączonym do posta nagrania wyjaśnił, że zaprasza kandydatów osobno - nie na debatę, tylko na dwie rozmowy

"Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców, niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych. Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie. Zapraszam!" - podkreślił we wpisie.

Już w czasie wieczoru wyborczego Mentzen zapowiedział, że zamierza pomóc swym wyborcom podjąć decyzję w drugiej turze wyborów. Na południe we wtorek zapowiedziano jego konferencję.

Debata przed drugą turą. Co wiadomo do tej pory?

Debata organizowana przez TVP, TVN24 i Polsat miała się odbyć w najbliższą środę o godz. 20. W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie jej przygotowania, na którym sztab Nawrockiego reprezentował wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.

- Dziś trwała dyskusja w TVP, co do formuły debaty. Nadal nie ma zgody na rozszerzenie kwestii prowadzących. Zarówno TV Republika jak i telewizja wPolsce24 zgłosiły akces do robienia tej debaty - powiedział w poniedziałkowej rozmowie z PAP, dodając, że rozmowy mają być kontynuowane we wtorek po godz. 8.

W poniedziałek prezes zarządu spółki Telewizja Republika Tomasz Sakiewicz poinformował na portalu X, że jego stacja zamierza sama zorganizować odrębną debatę w środę o godz. 18, jeśli TVP nie zgodzi się na udział TV Republika.

Zaproszenia na debatę złożono 15 maja wszystkim zarejestrowanym kandydatom ubiegającym się o stanowisko prezydenta z zastrzeżeniem, że dotyczy ono przedstawicieli tych kandydatów, którzy wezmą udział w II turze wyborów prezydenckich. Spotkanie organizacyjne trzech stacji i sztabów wyznaczono na poniedziałek 19 maja w siedzibie TVP.

W niedzielę w pierwszej turze wyborów Rafał Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a Karol Nawrocki 29,54 proc. Frekwencja wyniosła 67,31 proc.

