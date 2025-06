Zamieszanie w wyborach, chodzi o pół miliona wyborców. PKW zabrała głos

Zaświadczenie uprawniające do głosowania w dowolnie wybranej komisji opatrzone jest hologramem, którego nie da się skserować - wyjaśnił podczas jednej z niedzielnych konferencji członek PKW Ryszard Balicki. Oznacza to, że wielokrotne zagłosowanie poza miejscem zamieszkania jest niemożliwe. PKW odniosła się w ten sposób do pojawiających się doniesień ws. możliwych nieprawidłowości. To - zdaniem Balickiego - "obniża zaufanie do procesu wyborczego".