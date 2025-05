Po południu NASK poinformowała, że po jej interwencji z uwagi na łamanie zapisów prawa wyborczego Meta zablokowała na Facebooku reklamy polityczne , które mogły wpływać na kampanię wyborczą, co - jak dodała Sieć - jest efektem działań prowadzonych w ramach tzw. Parasola Wyborczego . Sieć podkreśliła, że prowadzi też działania związane z ustaleniem źródeł pochodzenia i finansowania kampanii.

Jak przekazano, o sprawie w ubiegłym tygodniu poinformowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego . Pierwszy raport na temat konta pojawił się 7 maja. Dyrektor NASK dr inż. Radosław Nielek powiedział, że zidentyfikowane przez NASK reklamy polityczne na Facebooku, które " mogą być finansowane z zagranicy, to nie jest pierwsza taka sytuacja ". Jak podkreślił, współpraca NASK z ABW od początku trwania kampanii wyborczej jest "dość intensywna".

NASK zaapelowała do wszystkich użytkowników internetu o szczególną uważność i zgłaszanie do niej reklam pojawiających się na portalach społecznościowych, które nie są sygnowane przez komitety wyborcze zarejestrowanych kandydatów.

Jak dodał, jeżeli "prawa strona formuje zarzuty pod adresem jednej z fundacji, że publikuje de facto materiały wyborcze wspierające Rafała Trzaskowskiego , to to też powinno zostać wyjaśnione".

W sobotę posłowie PiS zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury na fundację "Twój głos jest ważny", która - jak mówili - zamieszcza w internecie filmiki uderzające w popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Chcą, by pod wnioskiem podpisał się kandydat KO Rafał Trzaskowski.

Wybory prezydenckie 2025. Państwowa Komisja Wyborcza apeluje do wyborców

PKW zwraca też uwagę, że nieprawdziwe są informacje dotyczące rzekomych możliwości uzyskania przez jednego wyborcę więcej niż jednego zaświadczenia o prawie do głosowania. "Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym był ujęty. Nie ma zatem możliwości pobrania przez niego kolejnego zaświadczenia o prawie do głosowania" - zaznaczono.