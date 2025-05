Zaczęła się cisza wyborcza. Obowiązują konkretne zasady

Rozpoczęła się cisza wyborcza w Polsce. Od północy do godzin wieczornych w niedziele zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek agitacji wyborczej. Cisza wyborcza potrwa do momentu, kiedy dojdzie do zamknięcia ostatnich lokali wyborczych w kraju. W tym specjalnym czasie obywateli obowiązują konkretne zasady. Ich złamanie skutkuje wysokimi karami.