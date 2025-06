Jeśli mowa o przyszłości, to z ust polityków można też usłyszeć, że na 27 czerwca zaplanowano kongres PiS, na którym mają się odbyć wybory nowego prezesa. Na razie nic nie wskazuje na to, by miał nim zostać kto inny niż Jarosław Kaczyński. Czy wyniki wyborów prezydenckich mogą to zmienić? - Jak długo jestem w PiS i znam tę partię, to nie sądzę by tak się stało - mówi nam jeden z polityków.