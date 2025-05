Rezultaty badań exit poll i late poll jako pierwsze trafiają do opinii publicznej po zakończeniu głosowania. Sondaże te często z dużą dokładnością odzwierciedlają rzeczywiste wyniki wyborów , dlatego wiele osób z niecierpliwością czeka na nie podczas wieczoru wyborczego.

Wyniki wyborów prezydenckich 2025. Late poll - co to za sondaż?

Late poll to sondaż, który bierze pod uwagę wstępne wyniki podawane przez komisje wyborcze. Jest obliczany na podstawie danych z przynajmniej 50 proc. komisji wyborczych. Przyjmuje się, że jest o wiele dokładniejszy niż badanie exit poll, a margines błędu w jego przypadku zwykle wynosi ok. jednego punktu procentowego.

Podobnie jak w przypadku exit poll, do przeprowadzenia late poll wykorzystuje się ankieterów. Udają się oni do losowo wybranych lokali wyborczych i oczekują na pierwsze cząstkowe wyniki podawane przez komisje .

W przeciwieństwie do exit poll, ankieterzy nie muszą liczyć się z odmową udziału w badaniu, a pod uwagę brani są wszyscy głosujący, a nie tylko ich próba. To pozwala na bardziej precyzyjne oszacowanie wyników. Uzyskane dane przekazują dalej i to na ich podstawie analitycy pracują nad prognozą wyborczą.