Stolica regionu - Bydgoszcz - liczy 339 053 mieszkańców . Spośród nich uprawnionych do głosowania jest 241 846 osób. Jak rozłożyły się głosy w tym mieście?

Kolejnym co do wielkości miastem woj. kujawsko-pomorskiego jest Toruń liczący 196 935 ludności. W tym znajduje się aż 143 815 uprawnionych do oddania głosu. Oto jak wygląda podział głosów: Rafał Trzaskowski - 63,80 proc. głosów, Karol Nawrocki - 36,20 proc. głosów.