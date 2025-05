Wymowna reakcja na słowa Bielana. Mówił o postulatach Mentzena

- Nie sądzę, by było to coś sprzecznego - stwierdził Adam Bielan pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy deklaracja o wprowadzeniu podatku katastralnego przez Karola Nawrockiego nie stoi w sprzeczności z postulatami Sławomira Mentzena. Prezes IPN pojawi się w czwartek na rozmowie z politykiem Konfederacji, który zaprosił do Torunia kandydatów na prezydenta.