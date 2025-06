Zwycięstwo Karola Nawrockiego , określanego jako konserwatystę popieranego przez Donalda Trumpa , ma wpisywać się w ten ponadnarodowy trend. W podobnym tonie wypowiadają się dziennikarze portali Times of Israel i Walla.

Izraelskie media jednogłośnie oceniają, że wraz z wygraną Nawrockiego Prawo i Sprawiedliwość zadało "poważny cios" dla programu reform forsowanego przez premiera Donalda Tuska . Times of Israel, opisując prezydenta elekta, pisze nawet, że rewizjonizm Holokaustu uczynił on częścią swojej wyborczej kampanii.

"W kampanii wyborczej unikał zajmowania twardego stanowiska wobec Izraela , prawdopodobnie po to, by utrzymać normalne stosunki z Jerozolimą i poparcie USA, zwłaszcza konserwatystów w administracji Trumpa" - czytamy.

"Co prawda większość władzy w polskim systemie politycznym spoczywa w rękach wybieranego przez parlament premiera, jednak rola prezydenta wcale nie jest wyłącznie ceremonialna. Głowa państwa ma narzędzia wpływania m.in. na politykę zagraniczną i wetowania ustaw" - przypomina Times of Israel.

Portal zaznacza, że obecni rządzący dotychczas nie spełnili wielu ze złożonych w 2023 roku obietnic, a teraz będzie o to być może jeszcze trudniej, co z kolei może położyć się cieniem nad wytrwaniem koalicji do końca kadencji. W jego opinii Nawrocki ma być swego rodzaju "nową twarzą" PiS, nieobciążoną skandalami z ośmiu lat jego rządów.